Likidite Senedi nedir? Likidite Senedi ne demek?
Merkez Bankası nominal 50 milyar TL tutarlı 30 gün vadeli likidite senedi ihraç ihalesi açtı. TCMB cuma günü vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edileceğini açıklamıştı. Peki, Likidite Senedi nedir? Likidite Senedi ne demek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar lira tutarında likidite senedi için ihale açtığını duyurdu. Peki, Likidite Senedi nedir? Likidite Senedi ne demek?
LİKİDITE SENEDİ NEDİR?
Likidite senetleri, TCMB tarafından, piyasadaki likiditenin düzenlenmesi ve açık piyasa işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla çıkarılan para politikası aracı olan menkul kıymet niteliğini haiz senetlerdir. TCMB tarafından kendi nam ve hesabına, 91 günü aşmayan vadelerde, iskontolu olarak ihraç edilirler. Senetler, kıymetli evrak niteliğini haiz tek bir toplu senet şeklinde çıkarılır ve ikincil piyasada alınıp satılabilirler.
İkincil piyasada da alınıp satılabilen likidite senetleri, Merkez Bankası tarafından gerekli görüldüğünde erken itfa edilebilir.
Sadece açık piyasa işlemlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla gerekli görüldüğü zaman ihraç edilen likidite senetleri, alternatif bir yatırım aracı olarak görülmemelidir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tepki çeken NTV'den geri adım!
- Gazeteciler ve siyasilere ev baskını!
- AKP'li Varank muhaliflere 'seslendi'
- Yavaş'tan 'Erken seçimin zamanı geldi' açıklaması
- 'Beni çok mutlu eden haber' diyerek duyurdu!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne soruşturma!
- Ebrar Karakurt'tan gündem olan 'İmamoğlu' paylaşımı
- 'Biraz önce karşılaştık...'
- Google'dan dikkat çeken 'İmamoğlu' hamlesi
- Şimşek'ten yanıt gecikmedi!