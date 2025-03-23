Yayınlanma: 23.03.2025 - 20:35

Güncelleme: 23.03.2025 - 20:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medyada "ekonomik boykot" gündem oldu. Peki, ekonomik boykot nedir?

EKONOMİK BOYKOT NEDİR?

Ekonomik boykot, bireylerin, toplulukların veya devletlerin belirli bir ülkeye, şirkete veya markaya karşı mal ve hizmet almayı bilinçli olarak durdurmasıdır. Bu tür boykotlar, genellikle politik, ekonomik veya etik nedenlerle gerçekleştirilir. Amaç, boykot edilen taraf üzerinde ekonomik baskı oluşturarak belirli bir değişiklik yapmasını sağlamaktır.

EKONOMİK BOYKOTUN SEBEPLERİ NELER?

Ekonomik boykotlar farklı sebeplerle başlatılabilir:

Siyasi Nedenler: Bir ülkenin başka bir ülkeye uyguladığı yaptırımları desteklemek veya belirli politikaları protesto etmek için boykot yapılabilir.

İnsan Hakları İhlalleri: Bir şirketin veya ülkenin insan haklarına aykırı uygulamaları nedeniyle tüketiciler ürünlerini satın almamayı tercih edebilir.

Çevresel Etkiler: Çevreye zarar veren şirketlere karşı yeşil aktivistler tarafından boykot düzenlenebilir.

Yerel Üretimi Destekleme: Yerli üretimi teşvik etmek amacıyla yabancı ürünlere karşı boykot başlatılabilir.

EKONOMİK BOYKOT NE İŞE YARAR?

Ekonomik Baskı Oluşturur

Boykot edilen şirketlerin veya ülkelerin gelirlerinde düşüş yaşanır.

Piyasa değerleri olumsuz etkilenebilir ve hisse senetleri düşebilir.

Politik ve Sosyal Değişimi Teşvik Eder

İnsan hakları ihlalleri, çevresel zararlar veya siyasi baskılar gibi konularda değişim sağlamak için baskı unsuru oluşturur.

Hükümetler veya şirketler politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalabilir.

Kamuoyunun Farkındalığını Artırır

Tüketiciler belirli konular hakkında bilinçlenir ve toplumsal hareketler büyüyebilir.

Medya aracılığıyla boykotun nedeni daha geniş kitlelere duyurulabilir.

Yerli Üretimi Destekler

Yabancı ürünlere karşı yapılan boykotlar, yerli üreticilerin ve markaların güçlenmesine katkı sağlar.

Ekonomik bağımsızlığı artırabilir.

Kurumsal Sorumluluğu Artırır

Şirketler, tüketici tepkisinden çekindikleri için daha etik ve sürdürülebilir politikalar benimsemek zorunda kalabilir.

Çevre dostu üretim ve adil çalışma koşulları gibi uygulamalar yaygınlaşabilir.