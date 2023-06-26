Limanlar Katar'a peşkeş çekildi

Yayınlanma: 26.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.06.2023 - 04:27

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ancak AKP’nin ısrarı ile yeniden Meclis’ten geçirilerek işletme süresi uzatılan limanların ek sözleşme bedellerinin ne kadar olduğu tartışılıyordu.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bu soruyu soran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu’na yanıt geldi. Buna göre 19 liman işleticisinden 13’ü işletme hakkı süresinin 49 yıla uzatılması için başvurdu. 8’i ile sözleşme yenilendi.

19 YILA KOMİK RAKAMLAR

Açıklamada ek sözleşme imzalanan 8 limanı işletecek şirketlerin ödeyecekleri tutarlar şöyle yer aldı:

Alanya: Alidaş AŞ 34.7 milyon TL, Antalya: Ortadoğu Liman İşletmeleri 1.9 milyar TL, Çeşme: Ulusoy 286.3 milyon TL, Giresun: Giresunport AŞ 75.5 milyon TL, Kuşadası: Ege Liman İşletmeleri AŞ 725.3 milyon TL, Marmaris: Marmaris Liman İşletmeciliği AŞ 174.1 milyon TL, Sinop: Si Port AŞ 12.1 milyon TL, Salı Pazarı: Galataport AŞ 4.6 milyar TL

(Vehbi Bakırlıoğlu)



"BEDAVAYA UZATILDI"

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, limanların ek sözleşme bedellerinin olması gerekenden çok düşük kalmasının soru işareti yarattığını söyledi.

Bakırlıoğlu, “Meclis’teki görüşmeler sırasında yasa teklifinin adrese teslim olduğunu, sözleşme süresinin bitmesine 7 yıl kalan Antalya Limanı’nı 140 milyon dolara devralan Katarlılara ısmarlama bir kanun olduğunu defalarca dile getirmiştik. Örneğin Antalya Limanı’nda zararın ne kadar büyük olduğunu görebiliyoruz. Limanın sözleşmesi 1 milyar 941 milyon TL karşılığı 19 yıl uzatılıyor. Sözleşmenin yapıldığı 27 Nisan 2023 tarihli dolar kurunu dikkate alırsak yaklaşık 100 milyon dolara uzatılıyor. Kamu zararı 5.5 milyar TL. Galataport da eklendiğinde iki limanda devletin zararı 9.2 milyar TL. Buna özelleştirme denilemez, devletin kaynakları ‘peşkeş’ çekildi” dedi.