Zonguldak Limanı’nda 'mayın' araması: SAT komandoları yönlendirildi

Zonguldak Limanı'na yanaşan Rusya’dan demir cevheri getiren geminin yakınlarında mayın olduğu ihbarıyla dün harekete geçen Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca yapılan arama ve tespit çalışmaları sürüyor. Su Altı Taarruz Komutanlığı'ndan (SAT) bir ekip de bölgeye geldi.

DHA
Yayınlanma: 25.06.2023 - 15:36
Zonguldak Limanı’nda 'mayın' araması: SAT komandoları yönlendirildi
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Bir kişinin önceki gün Rusya’dan Zonguldak Limanı’na demir cevheri taşıyan 'Azor Forward' isimli geminin yakınlarında mayına benzer bir cisim gördüğünü ihbar etmesiyle, ekipler harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, liman içinde güvenliği sağladı.

İSTASYON TAHLİYE EDİLDİ

Liman gemi girişlerine kapatılırken yükleme ve boşaltma işlemleri durduruldu. Polis ekipleri liman çevresinde, sahil güvenlik ekipleri ise liman içinde güvenlik önlemi aldı.

Gemiye yakın alanda bulunan personel ile itfaiye müdürlüğüne ait istasyon tedbir amaçlı tahliye edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik unsurlarının çalışmaları dün hava kararana kadar sürdü.

SAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Sahil güvenlik ekipleri liman ve geminin güvenliğini sağlarken tespit edilemeyen ancak mayın olduğu değerlendirilen cisim için arama ve tespit etme çalışmaları öğlen saatlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla tekrar başladı. Bölgeye SAT komandolarından bir ekip de geldi. 


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