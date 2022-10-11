Limanlarda elleçlenen yük miktarı azaldı

11 Ekim 2022 Salı, 11:30









Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak-Eylül döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 408 milyon 851 bin 172 ton olarak gerçekleşti.





Açıklamada şöyle denildi:





"2022 yılı Eylül ayında limanlarımızda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 azalarak 12 milyon 374 bin 716 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,04 artarak 19 milyon 547 bin 718 ton olarak gerçekleşti. Eylül ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 azalarak 31 milyon 922 bin 434 ton olarak gerçekleşti.





KABOTAJ’DA TAŞINAN YÜK MİKTARI YÜZDE 0,1 ARTTI

2022 yılı Eylül ayında limanlarımızda denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 6 milyon 635 bin 624 ton oldu. Eylül ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 122 bin 524 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı.

EN FAZLA YÜK ELLEÇLEME ALİAĞA'DA

2022 yılı Eylül ayında Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 6 milyon 603 bin 685 ton yük elleçlemesi gerçekleşti. Aliağa Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında elleçlenen yüklerin 5 milyon 462 bin 9 tonunu (yüzde 82,7’sini) dış ticaret yükleri, 1 milyon 95 bin 246 tonunu (yüzde 16,6’sını) kabotaj yükleri ve 46 bin 430 tonunu ise (yüzde 0,7’sini) transit yükler oluşturmaktadır. Aliağa Bölge Liman Başkanlığını 6 milyon 600 bin 576 ton ile Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı ve 5 milyon 846 bin 882 ton ile Ceyhan Bölge Liman Başkanlığı takip etti.

EN FAZLA ARTIŞ TAŞKÖMÜRÜNDE OLDU

2022 yılı Eylül ayında limanlarımızda 2 milyon 996 bin 537 ton taşkömürü (briketlenmemiş) elleçlemesi gerçekleşti. Taşkömürü (briketlenmemiş), 670 bin 508 tonluk artış ile bir önceki aya göre elleçleme miktarlarında (yüzde 28,8’lik artış) en fazla artış gösteren yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 517 bin 928 ton artış ile ham petrol ve 458 bin 812 ton artış ile hurda demir yük cinsi takip etti. Kok ve yarı kok kömürü ise 822 bin 102 tonluk düşüş (yüzde 44,2’lik azalış) ile bir önceki aya göre elleçleme miktarı en fazla azalan yük cinsi oldu. Bu yük cinsini sırasıyla, 563 bin 435 tonluk düşüş ile 40’lık konteynerlerde taşınan yükler ve 485 bin 536 tonluk düşüş ile 20’lik konteynerlerde taşınan yükler takip etti.

DENİZYOLU İLE EN FAZLA İTHAL EDİLEN YÜK CİNSİ TAŞKÖMÜRÜ



2022 yılı Eylül ayında portland çimento yük cinsi limanlarımızda elleçlenen ihracat yükleri içerisinde 1 milyon 86 bin 141 ton ile ilk sırayı aldı. Portland çimento yük cinsini sırasıyla, 557 bin 884 ton ile klinker ve 434 bin 803 ton ile diğer çimentolar yük cinsleri takip etti.

2022 yılı Eylül ayında taşkömürü (briketlenmemiş) limanlarımızda elleçlenen ithalat yükleri içerisinde 2 milyon 655 bin 9 ton ile ilk sırayı aldı. Bunu sırasıyla, 2 milyon 584 bin 237 ton ile ham petrol ve 1 milyon 562 bin 254 ton ile hurda demir yük cinsleri takip etti.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE AMERİKA

2022 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan ihracatta en fazla yük elleçlemesi 1 milyon 337 bin 115 ton ile Amerika’ya yapılan taşımalarda gerçekleşti. Amerika’yı sırasıyla 1 milyon 162 bin 697 ton ile İtalya’ya ve 1 milyon 11 bin 17 ton ile İspanya’ya yapılan taşımalar takip etti. Amerika’ya giden yüklerin 13 bin 708 tonu (yüzde 1’i) Türk bayraklı gemilerle, 1 milyon 323 bin 407 tonu ise (yüzde 99’u) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI

2022 yılı Eylül ayında denizyolu ile yapılan ithalatta en fazla yük elleçlemesi 6 milyon 735 bin 591 ton ile Rusya’dan yapılan taşımalarda gerçekleşti. Rusya’yı sırasıyla 1 milyon 36 bin 762 ton ile Amerika’dan ve 810 bin 734 ton ile Yunanistan’dan yapılan taşımalar takip etti. Rusya’dan gelen yüklerin 257 bin 732 tonu (yüzde 3,8’i) Türk bayraklı gemilerle, 6 milyon 477 bin 859 tonu ise (yüzde 96,2’si) yabancı bayraklı gemilerle taşındı.

DIŞ TİCARETE KONU OLAN YÜKLERİN YÜZDE 6,9’U TÜRK BAYRAKLI GEMİLER İLE TAŞINDI

2022 yılı Eylül ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu toplam 31 milyon 922 bin 434 ton yükün yüzde 6,9’u Türk bayraklı gemilerle taşındı. Eylül ayında Türk bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı 2 milyon 209 bin 770 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azaldı. Yabancı bayraklı gemiler ile taşınan yük miktarı ise 29 milyon 712 bin 664 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı.

LİMANLARDA ELLEÇLENEN SIVI DÖKME YÜK MİKTARINDA YÜZDE 13,2 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Limanlarımızda elleçlenen yüklerin kargo tiplerine bakıldığında, 2022 yılı Eylül ayında en fazla elleçleme 14 milyon 361 bin 863 ton ile sıvı dökme yüklerde gerçekleşti. Sıvı dökme yüklerde gerçekleşen elleçleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 arttı. Sıvı dökme yükleri, 13 milyon 675 bin 913 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 azalan katı dökme yükler ve 9 milyon 781 bin 518 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,9 azalan konteynerlerde taşınan yükler takip etti. Eylül ayında araç içi taşınan yükler de 921 bin 799 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azaldı."