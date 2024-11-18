Limon fiyatında makas açılıyor: Hal ve market arasında 10 kat fiyat farkı

Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:30

Güncelleme: 18.11.2024 - 14:15

Adana'da, ülkenin narenciye ihtiyacının üçte birini karşılayan limonun fiyatları, tarlada ve hal pazarında çok düşük seviyelerde kalırken, marketlerde fahiş fiyatlarla satılmaya devam ediyor. Bu yıl rekolte artışı yaşanmasına rağmen, limon üreticisi beklediği kazancı elde edemedi. Geçen yıl kötü iklim koşulları nedeniyle rekolte büyük oranda düştü, ancak bu yıl bol ürün hasat edilmesine rağmen üreticinin yüzü hala gülmedi. Birçok bahçe sahibi tarladaki limonları toplayacak işgücünü karşılayamadıkları için, 'Mayer' cinsi limon ağaçlarını kesip, yerine başka ürünler ekmeye başladı.

Bahçede ve halde limonun kilo fiyatı 2 ila 3 lira arasında satılırken aynı ürün marketlerde 30 lirayı aşarak 35 liraya kadar yükseldi. Aradaki fiyat farkı üreticileri ve komisyoncuları isyan ettirdi. Esnaf limonların marketlerdeki yüksek fiyatlarının denetim eksikliklerinden kaynaklandığını belirtiyor. Fiyatlardaki bu devasa fark hem tüketiciyi mağdur ediyor hem de üreticinin hak ettiği kazancı elde etmesini engelliyor. Fahiş fiyatların önüne geçilmesi için denetimlerin arttırılması gerektiği vurgulanıyor.

'ÜRÜNLER 3 TL'YE BİLE ALICI BULAMIYOR'

Adana Kabzımallar Esnaf Odası Başkanı Mahsun Doğan limonların halde 3-4 TL’ye alıcı bulamadığını ancak marketlerde 30 lirayı aşan fiyatlara satıldığını belirterek "Biz bu konuya anlam vermiş değiliz. Tüketici 4 kilo limonu 100-150 liraya alırken, biz 20 kilo limonu aynı fiyata satamıyoruz. Üretici zarar ediyor, esnaf zarar ediyor, tüketici zarar ediyor. Marketlerdeki fiyatların denetlenmesi gerekiyor. Denetim eksikliği nedeniyle ürünlerin büyük kısmı korsan şekilde satılıyor. Öte yandan çok sayıda bahçe sahibi de ürünleri toplamak için gereken işçilik maliyetini bile kurtaramadıklarından ‘Mayer’ cinsi limon ağaçlarını kesip başka türlerin yetiştiriciliğine yöneliyor. Bugün kesilen ağaçların faturası, yarın ithalatla 60 TL’ye limon yemek zorunda kalan tüketicinin cebine yansıyacak. Adana sebze halinde şu an 800 ton limon satışa hazır bekliyor. Ancak bu ürünler 3 TL’ye bile alıcı bulamıyor. Üstelik bir arkadaşımız, limonlarını hayvanlara yem olarak bedava vermek zorunda kaldı. Bu durum sürdürülebilir değil” dedi.

'ÇÖPE GİTMESİN DİYE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE VERDİM'

Hal esnafı Mesut Yılmaz ise "20 yıldır bu işi yapıyorum ama ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Elimdeki limonları fiyatını düşürmeme rağmen satamadım. Çöpe gitmesin diye hayvan yetiştiricilerine verdim. Yaklaşık 5 ton limon zarar ettim. Fiyatlar bu kadar yüksekken, biz neden limonları çöpe atıyoruz? Bu büyük bir emek israfıdır. Marketler kaça alıp 30-35 liraya satıyor. Bunun araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.