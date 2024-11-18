Benzin fiyatlarına indirim yolda! 18 Kasım akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında indirim yapılacağı öngörülüyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları nasıl şekillendi? İşte 18 Kasım 2024 Pazartesi günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarına dair detaylar...
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerin yanı sıra ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarına yansımasını sürdürüyor. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında indirim yapılması bekleniyor. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 18 Kasım 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.90 TL
Motorin litre fiyatı: 42.88 TL
LPG litre fiyatı: 26.03 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 42.79 TL
Motorin litre fiyatı: 42.82 TL
LPG litre fiyatı: 25.49 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.33 TL
Motorin litre fiyatı: 43.44 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.80 TL
Motorin litre fiyatı: 43.93 TL
LPG litre fiyatı: 25.94 TL
BENZİN FİYATLARINA NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK?
Pazartesi gece yarısı itibarıyla litre fiyatına 62 kuruşluk indirim yapılacak. Ancak motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
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