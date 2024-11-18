Benzin fiyatlarına indirim yolda! 18 Kasım akaryakıt fiyatları...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimlerin yanı sıra ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarına yansımasını sürdürüyor. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında indirim yapılması bekleniyor. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar?