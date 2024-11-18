Sezon bitti fiyatlar uçtu: Palamut fiyatlarında yüksek artış!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 13:10

Güncelleme: 18.11.2024 - 13:10

Sofralarımızın vazgeçilmezi ve fiyatlarıyla çoğu zaman yüzleri güldüren palamut sezonun sonuna yaklaşırken fiyatında büyük bir artış yaşandı. Bu yıl oldukça bol geçen palamut sezonu, özellikle hamsi popülasyonunu olumsuz yönde etkiledi. Uzmanlar, yetişkin bir palamudun yaklaşık 25 kilogram hamsi tükettiğini belirtiyor ve bu durumun denizlerdeki hamsi miktarını ciddi şekilde azalttığını vurguluyor.

FİYATLARDA YÜKSEK ARTIŞ

Palamutun fiyatı, eylül ve ekim aylarında 80 TL civarlarına kadar düşerken, sezonun sonlanmasıyla birlikte hızla artmaya başladı. Bugünlerde palamutun fiyatı 250 TL'yi aşmış durumda. Bu durum, palamutun sona ermesiyle birlikte hamsi gibi daha uygun fiyatlı balıklara olan talebin artacağına işaret etse de, balıkçılar hamsi fiyatlarının Aralık ayına kadar düşmesini beklemiyor.

Ayrıca, palamutun aşırı çoğalması deniz ekosisteminde ciddi bir dengesizliğe yol açıyor. Özellikle hamsi gibi diğer balık türlerinin popülasyonunun azalması deniz canlılarının çeşitliliğini tehlikeye atıyor. Bu da uzun vadede balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Balıkçılar bu yılki palamut artışının etkilerinin önümüzdeki yıllarda daha fazla hissedilebileceğini düşünüyor.