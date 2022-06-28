Lisanslı depo ücret tarifesi, ÜFE ve TÜFE’ye göre güncellenecek
Lisanslı depo ücret tarifesinin her yıl tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile üretici fiyat endeksinin (ÜFE) ortalaması oranında güncellenmesine yönelik düzenleme yapılırken, Ticaret Bakanlığı da bu oranı yarısına kadar azaltmaya yetkili olacak.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, lisanslı depoculuk sistemine ilişkin iş ve işlemlerin daha hızlı ve kolay şekilde sonuçlandırılmasına yönelik değişikliklere gidildi.
Buna göre, lisanslı depo ücret tarifesinin her yıl tüketici fiyat endeksi ile üretici fiyat endeksinin ortalaması oranında güncellenmesi sağlandı. Bakanlığa, bu oranı yarısına kadar azaltma yetkisi verildi.
TÜM LİSANSLİ DEPO İŞLETMELERİNCE UYGULANACAK
Lisanslı depo fire tarifesi, tüm lisanslı depo işletmelerince tekdüze olarak uygulanmak üzere, bakanlıkça belirlenecek. Tarifeyle belirlenecek fire, ürünün satışı esnasında satış bedeli üzerinden veya teslimi sırasında ürün miktarı üzerinden kesilecek.
Lisanslı depo işletmelerinin "Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu"na vermesi gereken teminatlara ilişkin olarak bakanlıkça teminat tarifesi belirlenecek ve teminatlar bu tarife üzerinden hesaplanacak.
Öte yandan, hububat, baklagiller, yağlı tohumlar, fındık, pamuk, zeytin, kuru kayısı ve Antep fıstığı gibi dayanıklı tarım ürünlerinin analiz edilerek modern depolarda depolandığı lisanslı depoculuk sisteminde, lisanslı depo sayısı 158'e ve lisanslı depo kapasitesi 8,3 milyon tona ulaştı.
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