Tarım Bakanlığı’ndan bitkisel peynir üreticilerine astronomik ceza

23 Haziran 2022 Perşembe, 17:53

Bugün yaşanan yeni bir gelişme sonucunda, bitkisel peynir üreten firmalara ceza yağmaya başladığı ortaya çıktı.

Trakya Çiftliği firmasına daha önce 300 bin TL dolayında ceza yazan Bakanlık, bu kez her bir ürün başına 41 bin TL’lik 17 ayrı ceza kesti. Böylece yaklaşık 1 milyon TL’lik ceza belirlendi. Aynı şekilde bitkisel peynir üretimi yapan diğer şirketlere de ceza verilmeye devam edildiği bildiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu cezaları, 19 Şubat 2020 tarihli Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 9. maddesindeki “Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi veren ürünler üretilemez” şeklindeki 3. fıkraya ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 21. maddesindeki “Gıda kodeksine aykırı gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilemez, işleme tâbi tutulamaz ve piyasaya arz edilemez” şeklindeki 5. fıkraya dayanarak veriyor.

Oysa aynı anda 2015 tarihli Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği’nin (2015/6) 4. maddesinin c fıkrasında, “Çeşni maddesi: Fındık, fıstık, badem, ceviz gibi sert kabuklu meyveler, tahıllar, şeker ve şekerli mamuller, meyve ve sebzeler ile bunların suyu, konsantresi, püresi, ezmesi ile bal, kahve, kakao, çikolata, baharat gibi yenilebilir ürünler ve bitkilerin yenilebilen kısımlarını” ifade eder yazıyor.

Dolayısıyla bu maddeleri kullanarak yapılan ürünlerin piyasadan toplatılarak bitkisel ürünler için ceza kesilmesi, daha önceden üretim izin alarak büyük miktarlarda yatırım yapmış olan şirket sahiplerini, bitkisel beslenenleri, laktoz alerjisi olanları ve veganları mağdur ediyor.

Bitkisel üretim yapan firmaların sahipleri, daha önce gelen cezalar için dava açtıklarını ama o davalar sonuçlanmadan büyük miktarlarda yeni cezalar verildiğini belirtiyor ve acilen gerekli yönetmelik değişikliklerinin yapılıp bu ürünlerin gıda koteksine uygun hale getirilmesini talep ediyor.