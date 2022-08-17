Logo Yazılım'ın net kârı yüzde 100 arttı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:28

Yazılımı şirketi Logo Yazılım, 2022 ilk yarı yıl finansal sonuçlarını açıkladı. Logo Yazılım, 2022’in ilk altı aylık döneminde satış gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 101 arttırarak 637 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) da yüzde 101 oranında artıran Logo’nun net kârı ise yüzde 100 artış göstererek 239 milyon TL’ye ulaştı. Logo Yazılım’ın hisse başına kazancı ise önceki yıla göre yüzde 111 oranında artarak 4,0 TL oldu.

Logo Yazılım, Türkiye operasyonlarından elde ettiği geliri yeni müşteri kazanımı ve mevcut müşterilerin harcamalarındaki artışla yüzde 102 oranında artırdı. Güçlü gelir büyümesi ve operasyonel kârlılıkla önümüzdeki dönem için de sürdürülebilir büyüme gücünü güvence altına alan Logo Yazılım, özel entegratörlük faaliyetlerinde müşteri sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 oranında artırırken, mikro KOBİ’lere sunduğu bulut çözümü Logo İşbaşı kullanıcı sayısını yüzde 141 artırdı. İlk yarı yıl finansal sonuçlarıyla beraber 2022 yılı beklentilerini de yukarı yönlü yenileyen Logo Yazılım, bir önceki yıla göre UFRS satış gelirlerinde yüzde 88, vergi öncesi kârda yüzde 57 büyüme öngörüyor.

Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu başarıyla geride bıraktıkları 2022 ilk yarı yılın ardından yaptığı değerlendirmede bu dönemde servisleşme, müşteri deneyimi ve bulut çözümlere odaklandıklarını belirterek şunları söyledi:

“Logo Grup olarak 2022 yılında da sürdürülebilir operasyonel kârlılık ile tüm kategorilerde güçlü gelir büyümemizi sürdürüyoruz. Servisleşme stratejimizle birlikte müşteri deneyimi bizim için her zamankinden daha önemli hale geldi. Tüm iş modellerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmeyi ve birbirine uyumlu çözümlerle müşteri ihtiyaçlarını uçtan uca karşılamayı hedefliyoruz. Tekrarlayan gelirlerimizdeki artışı ve yeni müşteri kazanımındaki sağlıklı büyümeyi de bu yaklaşım ve stratejimizin olumlu sonuçları olarak görüyoruz. Müşteri deneyimi odağımız ve bulut teknolojilerle sunduğumuz yenilikçi servislerimiz ile Türkiye’nin dijitalleşme refleksini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz.”

Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu

