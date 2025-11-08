Lübnan ile Dünya Bankası arasında 1 milyar dolarlık kredi anlaşması

Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir, Dünya Bankası Grubu’nda Fransa’yı temsil eden İcra Direktörü Arnaud Brisset, İcra Direktörü Abdulaziz el-Mulla başkanlığındaki Dünya Bankası heyeti ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Bakan Cabir, “Mecliste onaylanması gereken yasa tasarıları var. Dünya Bankası Yönetim Kurulu da bu projeleri onayladı ve bunların Lübnan’da düzgün biçimde uygulanmasını sağlamamız gerekiyor” dedi.

Cabir, “Lübnan’ın IMF ile anlaşmasını ilerletmesi gerekiyor. Şu anda parlamentoda bekleyen yeniden yapılanma kredisi, ülkenin etkilenen bölgelerinde altyapının yeniden inşası için kullanılacak 1 milyar dolarlık bir fonun temelini oluşturduğu için onaylanması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

‘KALICI BİR ATEŞKES VE İSTİKRARA ULAŞMAYI UMUYORUZ’

Dünya Bankası ile üzerinde anlaşılan kredi paketinin 1 milyar doları aştığını belirten Cabir, “Lübnan, reformları uygulamadaki kararlılığını teyit eden bir IMF sertifikası almadıkça, uluslararası kurumlar ve ülkelerle iş birliği sağlanamayacaktır” diye konuştu.

Cabir, Lübnan’ın güneyinde devam eden İsrail saldırılarının uluslararası finansman üzerindeki etkisine de değinerek, “Finansmanı güvence altına almalı ve kendimizi hazırlamalıyız. Kredi kararı yarın açıklansa bile, harcamaların başlaması aylar alabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Cabir, “Lübnan’da kalıcı bir ateşkes ve istikrara ulaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası’ndan bir heyet, birkaç günlük bir ziyaret kapsamında dün Beyrut’a gelmişti.

Heyette yer alan Brisset, “Dünya Bankası heyetinde 80 ülkeyi temsil eden 11 yönetici direktör bulunuyor ve bu direktörler Banka Yönetim Kurulu’ndaki oy gücünün yüzde 57’sini oluşturuyor” bilgisini paylaştı.