Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştirakini satın alıyor
Rus petrol şirketi Lukoil, Shell'in Rusya'daki iştiraki Shell Neft'in satın alınması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Lukoil'den yapılan yazılı açıklamada, Shell ile yapılan görüşmelerde Shell Neft'in yüzde 100'ünün satın alınması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, Shell Neft'in Rusya'da 411 adet benzin istasyonu ve Rusya'nın batısında yer alan Tver'de bir fabrikaya sahip olduğu bilgisi verildi.
Shell'den 8 Mayıs'ta yapılan açıklamada, şirketin Rus enerji sektöründeki tüm faaliyetlerini sonlandırmak istediği bildirilmişti.
Savaş sonrası uygulanan yaptırımlar nedeniyle çok sayıda Batılı şirket
Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurmuş veya sonlandırmıştı.
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