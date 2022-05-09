Son Dakika: Benzine bir zam daha geliyor! 21 TL'yi aşacak
Çarşamba gününden itibaren benzine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelen zamlarla 20 lirayı aşan benzin fiyatlarına bir zam daha geleceği iddia edildi.
Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 11 Mayıs Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzinin litresine 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Akaryakıttaki fiyat değişimlerini resmi olarak açıklayan EPGİS, EPDK'nın suç duyurusunda bulunması nedeniyle sosyal medya hesabından zam ve indirim açıklamalarını durduğunu belirtmişti.
GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,06 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre mazot fiyatı: 22,08 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,16TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,17 TL
GÜNCEL BENZİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,34 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,35 TL
Ankara'da bir litre benzin fiyatı: 20,44 TL
İzmir'de bir litre benzin fiyatı: 20,46 TL
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