Lüks araçlarda vergi karmaşası: Elektrikliye hücum

Yayınlanma: 07.01.2023 - 16:18

Güncelleme: 07.01.2023 - 16:18

Fosil yakıtlı lüks segmette yer alan 2000cc üzeri motora sahip otomobil ve SUV'larda alınan yüzde 220 ÖTV ve bu meblağın üzerinden alınan yüzde 18 KDV ile aracın üzerindeki vergi yükü toplam yüzde yüzde 277.60'a ulaşıyor. Bu araçlara rakip olabilecek şekilde tasarlanan elektrikli benzer modellerde ise vergi yükü yüzde 10 veya 20 gümrük vergisi, yüzde 60 ÖTV ve yüzde 18 KDV ile toplam yüzde 126.56 oluyor.

İKİ KATIN ÜZERİNDE FARK

Burada ortaya çıkan yüzde 151.04'lük fark ile ülkemizde lüks segmentte yer alan araçların elektrikli modellerinin fosil yakıtlılara oranla daha cazip hale geldiği görülüyor.

Dünyadaki gelişmelerle her geçen gün yeni elektrikli modellerin ortaya çıktığı otomotiv sektöründe, fosil yakıtlılara elektrikli ikamesi ülkemizde büyük bir önem kazanmış durumda.

MODEL KARŞILAŞTIRMASI

Bu durumu iki ayrı lüks otomotiv markası üzerinden görmek mümkün. Mercedes S serisi ve Mercedes EQS ile Porsche Panamera ve Porsche Taycan'ın fiyatlarını karşılaştırdık.

Mercedes S 400 d 4MATIC L'nin Mercedes'in sitesi üzerinde görülen liste fiyatı 9.666.100 TL iken yine aynı sitede vergiler hariç fiyatının 2 milyon 555 bin 879 TL olduğu görülüyor.

Mercedes EQS 580 4MATIC'in ise aynı site üzerinde görülen liste fiyatı 5 milyon 861 bin 500 TL iken vergiler hariç fiyatının da 3 milyon 96 bin 769 TL olduğu görülüyor.

YÜZDE 40 FARK

Site üzerinde vergisiz fiyat olarak ifade edilen değerler karşılaştırıldığında yaklaşık olarak yüzde 21 daha pahalı olan Mercedes EQS'in vergiler eklendikten sonra ise Mercedes S serisinden yaklaşık yüzde 40 daha ucuz hale geldiği görülüyor.

MODEL KARŞILAŞTIRMASI

Porsche Taycan ve Panamera modellerinde de benzer bir durum hâkim.

Porsche Panamera 4 Platinum Edition, standart donanım paketi ile 2 milyon 714 bin TL iken birtakım donanım paketleri 2 milyon 984 bin 160 TL olan örneğimiz vergiler eklendikten sonra 11 milyon 283 bin 305 TL'ye çıkıyor.

Porsche Taycan 4S ise standart donanım ile 2 milyon 596 bin 378 TL'ye satılırken yine eklenen bazı donanımlar ile 3 milyon 525 bin 408 TL'ye çıkan örneğimizin vergilerin ardından 6 milyon 670 bin 826 TL'ye satıldığı görülüyor.

YÜZDE 69 FARK

Vergisiz olarak örneğimizdeki iki araç kıyaslandığında, Taycan'ın Panamera'dan yüzde 18.1 daha pahalı olduğu ancak vergiler eklendikten sonra Panamera modelinin Taycan'dan yüzde 69 daha pahalı hale geldiği görülüyor.

Porsche Taycan 4S

Porsche Panamera 4 Platinum Edition

TİCARİ ANLAŞMALAR

Temmuz 2022’de Serbest Ticaret Anlaşması veya Gümrük Birliği anlaşmasına bağlı olmayan ülkelerden, ithal edilecek elektrikli araçlara yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi. Elektrikli araçlara ithal edildiği ülkeye göre yüzde 10 veya yüzde 20 gümrük vergisi uygulanıyor.

Örneğe konu olan elektrikli araçların satış sözleşmelerinde ithal durumuna bağlı olarak uygulanan gümrük vergileri belirtilmemiş. Bu bedel vergiler hariç yazılarak net satış fiyatına dahil edilmiştir.