Otomobilde ÖTV düzenlemesi etkisini yitirmeye başladı: İndirim kısa sürdü

06 Ocak 2023 Cuma, 16:45

Son yapılan ÖTV düzenlemesi 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 metreküpü geçmeyip;

matrahı 184 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 45,

matrahı 184 bin TL’yi aşıp 220 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 50,

matrahı 220 bin TL’yi aşıp 250 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 60,

matrahı 250 bin TL’yi aşıp 280 bin TL’yi aşmayanlardan yüzde 70,

diğerlerinden ise yüzde 80 ÖTV alınacağı açıklandı.

Küresel enflasyon ve kurdaki yükseliş nedeni ile global olarak artan otomobil fiyatlarına Türkiye'de bir de ÖTV'deki kademe farkı eklenmeye devam ediyor.

SIFIRDA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Yüzde 45 ÖTV uygulanacak bir otomobilin vergisiz fiyatı maksimum 184 bin lira olabiliyor. Bu fiyat baz alındığında yüzde 45 ÖTV ile fiyat 266.800 liraya çıkıyor. Ardından bu meblağ üzerine eklenen yüzde 18'lik KDV ile sıfır otomobilin fiyatı 314 bin 824 liraya çıkıyor. ÖTV'den sonra alınan KDV ile toplam verginin yüzde 71.1'e çıktığı görülüyor.

MAKAS AÇILIYOR

Euro kurundaki artış ile birlikte özellikle yeni yıl ile birlikte zamlar kendini göstermeye başladı. Hafta sonu Renault, Volkswagen, Hyundai gibi markaların internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine ulaşılamadı. Ardından birçok markanın zam yaptığı görüldü. 18 Kasım 2022'de 19.02 seviyelerinde olan Euro kuru bugün 19.75 seviyelerinde bulunuyor. Benzer bir yükseliş; markaların tekrar araçlara zam yapmasına ve de en çok satılan 184 bin lira ve 220 bin lira altında olup yüzde 45 ve yüzde 50 ÖTV alınan araçların bir üst kademeden vergilendirilme endişesini beraberinde getiriyor.