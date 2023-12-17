Lüks otellerde kritik düşüş

Yayınlanma: 17.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 03:00

Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Bu yıl, ilgi ve turist sayısı olarak beklenenin çok üstünde bir sayıya ulaşıldı. Ancak, bu yıl golf turizmi gibi üst segment ürünlere ilgi, beklentilerimizin oldukça altında gerçekleşti” dedi.

Alkaya, özellikle golf bölgesi olan Belek başta olmak üzere beklenen doluluğun yakalanmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Turist geliyor ama üst segment ürünlere ilgi göstermeyen turist geliyor. Turizm bir bütün. İdeal turizm gelirine ulaşmak için her segmentin işlevini yerine getirmesi gerekiyor. Üst segmentlerde yüzde 60-65 olan doluluk oranı bu yıl ilk kez yüzde 60’ın altına indi. Yüzde 60 bizim için çizgi. Bunun altına inerse planlar şaşıyor. Bu yıl otellerde yerli turist oranı yüzde 50’yi geçti.”

Ayrıca bu yıl özellikle Belek’te yerli turistin öne çıktığını, 2024’te ise yine büyüme beklendiğini, Türkiye’nin hâlâ İspanya gibi rakiplerinden daha makul fiyatlarda olduğunu anlatan Alkaya, ancak enflasyon sürdükçe fiyat artışlarının da devam edeceğini söyledi.

Alkaya şu yorumu yaptı: “Maliyetler yansıtılmasa işletmeler ayakta kalamaz. Enflasyon oranları oda fiyatlarına yansıyacak.”



