Maaş artışları uçtu, gitti

Yayınlanma: 04.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2024 - 04:00

Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu ise yüzde 15.06 ile ocakta verilen zammı geçti. Böylece bu kesim için şimdiden 0.6 puan enflasyon farkı oluştu. Ayrıca enflasyon, toplusözleşmeye bağlı olarak yılın ikinci zammının verildiği temmuz ayına kadar maaşları kemirmeye devam edecek. Yaklaşık 1 milyona yakın kamu işçisine ise kamu çerçeve protokolü kapsamında bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 10 zam verilmişti. Onlar için enflasyon farkı şimdiden 5.06 puan. Seçimlerde en belirleyici unsurun ekonomik gerçekler olduğuna dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şu konulara dikkat çekti:

REFAH PAYI OLMALI

“Yıllık enflasyonun yüzde 80’lere tırmanmasının beklendiği ortamda yüzde 15 maaş zammı kamu çalışanlarının ekonomik yıkımı anlamına gelecektir. Bu nedenle ilave ek ödeme emekli maaşlarına yansıtılmalı, çalışanlara refah payı verilmeli, enflasyon farkı maaşlara aylık yansıtılmalı. Bu dakikadan itibaren yetkililerimizin memur ve emekliler üzerinde oluşan ekonomik yaraları sarması en öncelikli konu olmalıdır.”





