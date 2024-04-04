Maaş artışları uçtu, gitti
Milyonlarca memur ile memur emeklisi bu yılın başında yüzde 15 toplu sözleşme zammı aldı. Geri kalanı ise geçen yılın ikinci yarısında oluşan enflasyon farkıydı.
Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu ise yüzde 15.06 ile ocakta verilen zammı geçti. Böylece bu kesim için şimdiden 0.6 puan enflasyon farkı oluştu. Ayrıca enflasyon, toplusözleşmeye bağlı olarak yılın ikinci zammının verildiği temmuz ayına kadar maaşları kemirmeye devam edecek. Yaklaşık 1 milyona yakın kamu işçisine ise kamu çerçeve protokolü kapsamında bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 10 zam verilmişti. Onlar için enflasyon farkı şimdiden 5.06 puan. Seçimlerde en belirleyici unsurun ekonomik gerçekler olduğuna dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, şu konulara dikkat çekti:
REFAH PAYI OLMALI
“Yıllık enflasyonun yüzde 80’lere
tırmanmasının beklendiği ortamda
yüzde 15 maaş zammı kamu
çalışanlarının ekonomik yıkımı
anlamına gelecektir. Bu nedenle
ilave ek ödeme emekli maaşlarına
yansıtılmalı, çalışanlara refah payı
verilmeli, enflasyon farkı maaşlara
aylık yansıtılmalı. Bu dakikadan
itibaren yetkililerimizin memur ve
emekliler üzerinde oluşan ekonomik
yaraları sarması en öncelikli konu
olmalıdır.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir sigara grubuna dev zam!
- CHP'li Recai Çakır mazbatasını alacak
- Gaziosmanpaşa'da 'Soylu' devrede
- O görüntüleri gündeme geldi: ‘İmamoğlu kim?’
- İYİ Parti'de peş peşe istifalar
- Özgür Çelik’ten Gaziosmanpaşa açıklaması
- 'Olup bitenler vahimdir'
- Mazbata Abdullah Zeydan’a verilecek
- Enflasyon oranları belli oldu!
- 'Bu toprakların insanıysan...'