AKP’de seçim yenilgisinin nedeni olarak ‘enflasyon ve emekliler’ gösterildi: Seçimin suçlusu ekonomi

Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.04.2024 - 04:00

Toplantıya, genel başkan yardımcıları, TBMM Grup Başkanı ve grup başkanvekilleri katıldı. AKP’nin yerel seçimlerde tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düşmesi sonrasında gerçekleştirilen MYK toplantısında, seçim sonuçları masaya yatırıldı. AKP’nin CHP karşısındaki seçim yenilgisinin ardından, parti kulislerinde, “Erdoğan’ın strateji değişikliğine gideceği ve haziran ayı içinde olağan genel kurultayı toplayacağı, partisinin A takımında değişiklik yapabileceği” ileri sürülmüştü.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre toplantıda 31 Mart’ta alınan sonuçlar, genel başkan yardımcılarının sunumlarıyla il il, ilçe ilçe, belde belde masaya yatırıldı. AKP’nin oy kaybının en önemli nedenlerinden birinin “enflasyon ve emeklilerin durumunun olduğu” tespitinin yapıldığı belirtilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de enflasyon başta olmak üzere uygulanan ekonomi politikası ve bu politika sonucunda atılacak adımlar ile ilgili bilgilendirme yaptığı kaydedildi. “Artan enflasyon ve emeklilerin geçim sıkıntılarının en fazla büyükşehirlerde yaşayan yurttaşları etkilediği, yurttaşların gerek sandığa gitmeyerek gerekse tercihlerini farklı partilerden yana kullanarak AKP’yi uyardığı” tespitinin yapıldığı kaydedilen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “ekonomi programında ne zaman olumlu sonuçların alınacağını sorduğu ve buna yönelik adımlar atılmasını istediği” kaydedildi.

"ERDOĞAN'IN TASARRUFU"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in gazetecilerin sorusu üzerine “Yetkili kurullardaki değişikler Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Her zaman Cumhurbaşkanımızın bunu yapma yetkisi, tasarrufu tüzüğümüz açısından genel başkan olarak mümkündür” yanıtı dikkat çekti.

Çelik’in, milletin sandıkta verdiği mesajı “partinin en başından sonuna kadar uygulayacaklarını” söyledi.

"ERKEN SEÇİM YOK"

Çelik, “erken seçim” tartışmalarına ilişkin de “Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim 14-28 Mayıs sürecinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve cumhurbaşkanımız beş yıllık yetki sahibidir. Kalan önümüzdeki dönemde 4.5 yıldan fazla bir süre vardır. Bütün bu dönem içinde Cumhurbaşkanlığı makamı ve kabinesi milletin verdiği yetki ile görevini yerine getirecektir. Bu seçimse yerel seçimdir. Bu yerel yönetimlere yetki verilmesiyle ilgilidir” dedi.

