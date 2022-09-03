Maaş promosyonunda ‘enflasyon düzenlemesi’ talebi KDK'de
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), banka maaş promosyon tutarlarında enflasyondaki artışa göre artış yapılması, çıkacak farkın tek seferde çalışanlara yatırılması istemiyle yapılan başvuruyu görüşecek.
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalışanlara bankalar tarafından verilen maaş promosyonlarında enflasyon düzenlemesi yapılmasına ilişkin başvuruları incelemeye aldı.
Kurum, gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmelerde bulunacak.
BİR ÇALIŞANIN BAŞVURDU
KDK’den yapılan açıklamaya göre, bir çalışan, 2021’de Sosyal Güvenlik Kurumu ve birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına imzalanan ve süresi devam eden maaş promosyon sözleşmelerinin, enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesi için KDK’ye başvurdu.
Başvuruda, banka ile yapılan promosyon protokolünde, 111 liranın aylık bedel olarak belirlendiği, bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin liranın da çalışanlara peşin ödendiği belirtildi.
GÖRÜŞÜLECEK
Sözleşmenin imzalanmasının ardından dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler sonucu enflasyon oranlarında artış yaşandığı ifade edilen başvuruda, banka promosyon tutarında da enflasyondaki artışa göre artış yapılması, çıkacak farkın protokolün bitiş tarihine kadar olan dönem için yapılacak hesaplamaya göre tek seferde çalışanlara yatırılması istendi.
Ayrıca banka maaş promosyon tutarlarında sürekli artış sağlanması amacıyla yaptığı başvurunun daha önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygun bulunmadığı belirtilen başvuruda, promosyon sözleşmelerinin bankalarca revize edilmemesi halinde tek taraflı olarak sözleşmenin feshedilmesinin kurumlara herhangi bir mali külfet getirmeyeceği savunuldu.
KDK, başvuruya ilişkin gerekli incelemeleri yapacak ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirecek.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- Gençlere taş çıkarttı
- Otomobil alev topuna döndü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Bahçeli'den tek cümlede 3 skandal hata
- Arnavutköy açıklarında hortum!
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan çarpıcı 'Albayrak' çıkışı
- Dikkat çeken oran: Millet İttifakı fark attı!
- Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Erdoğan’a yanıt
- Ebru Baki: 'Ödediğim paraya inanamadım'
- Şarkıcı Gülşen için istenen ceza belli oldu
- Meteoroloji pazartesi için uyardı: O illere dikkat!
- Şık'tan Erdoğan'a jet yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Soylu çağrısı
- Fenerbahçe'den Ronaldo yanıtı!
- Sosyal medya akımına siyasiler de katıldı