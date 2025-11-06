Maaş ve tazminat hesapları değişiyor: 1 Ocak’ta o ödemeler zamlanacak!

Ocak ayı itibarıyla emekli, memur ve asgari ücretli maaşlarında yapılacak artış, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarını da doğrudan etkileyecek. Her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre belirlenen kıdem tazminatı tavanı, bu dönemdeki zam oranına göre yeniden güncellenecek.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Kıdem tazminatı, işçinin kendi kusuru veya isteği dışında işten ayrılması ya da emeklilik, askerlik, evlilik veya haklı fesih gibi nedenlerle işten ayrılması durumunda ödeniyor. Tazminat, çalışanın son giydirilmiş brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor. Bu tutara yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor ve yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor.

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

İhbar tazminatı, işçi ve işverenin uyması gereken bildirim sürelerine dayanıyor. İş sözleşmesinin feshi sırasında bu sürelere uyulmazsa karşı tarafa ihbar tazminatı ödeniyor.

6 aya kadar kıdem: 2 hafta

2 hafta 6 ay - 1,5 yıl arası kıdem: 4 hafta

4 hafta 1,5 - 3 yıl arası kıdem: 6 hafta

6 hafta 3 yıldan fazla kıdem: 8 hafta

Yeni yılda maaş artışlarıyla birlikte bu süreler üzerinden hesaplanan tazminat miktarları da yükselecek.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI NE KADAR OLACAK?

Şu anda asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alan bir çalışan, her yıl için 26 bin 5 TL brüt ödeme alıyor. Ancak ocak ayında yapılacak zam oranına göre bu tutar artacak. Uzmanlara göre asgari ücrete yüzde 28,5 zam yapılırsa en düşük kıdem tazminatı 33 bin 417 TL’ye, damga vergisi sonrası 33 bin 163 TL’ye çıkacak.

Zam oranı yüzde 35 olursa, en düşük kıdem tazminatı 35 bin 107 TL’ye, net olarak 34 bin 841 TL’ye yükselecek.

TAZMİNAT TAVANI YÜKSELECEK

Kıdem tazminatında belirlenen tavan uygulaması, ödenebilecek en yüksek tutarı sınırlıyor. Temmuz ayında 53 bin 919 TL olarak belirlenen tavan, ocak ayında memur maaş katsayısına bağlı olarak yeniden artacak.

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre memur maaşlarında yüzde 19-20 civarında artış bekleniyor. Bu durumda yeni kıdem tazminatı tavanı 64 bin 703 TL seviyesine çıkabilir.

YÜKSEK MAAŞLI ÇALIŞANLAR DAHA FAZLA ETKİLENECEK

Tavan artışı, özellikle yüksek brüt maaşla çalışanları doğrudan ilgilendiriyor. Örneğin şu anda 65 bin TL brüt maaşı olan bir çalışan, yılda 53 bin 919 TL tazminat alabiliyorken; ocakta tavanın yükselmesiyle bu tutar 64 bin 703 TL’ye ulaşabilecek.

YENİ YILDA HER ÇALIŞANIN HESABI DEĞİŞECEK

Ocak ayında asgari ücretle birlikte memur maaşları, özel sektör ücretleri ve sosyal yardımlar da artacak. Bu gelişme, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarını yeniden şekillendirecek.

Yeni yılda maaş kalemlerindeki bu artış, hem işten ayrılanlar hem de çalışanlar için önemli bir mali avantaj sağlayacak.