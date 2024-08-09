Maaşı her ay eriyor: Memura ev almak hayal oldu

Yayınlanma: 09.08.2024 - 16:06

Güncelleme: 09.08.2024 - 16:06

Büro-İş Sendikası, İzmir Konak’ta bulunan SGK binası önünde yaptığı eylemle yaşam pahalılığına tepki gösterdi.

Büro-İş Başkanı Alay Hamzaçebi yapılan eylemde basın açıklamasında bulundu.

TÜİK ve ENAG’ın açıkladığı enflasyon oranlarının arasındaki farka dikkat çeken Hamzaçebi, “Artık memurun ev alması hayal oldu. Kiradan, gıdaya, elektrikten doğalgaza bütün zorunlu temel tüketim maddelerine her gün zam gelmekte, ancak memurun maaşı Tüik’in uydurma enflasyon oranları karşısında her geçen gün erimektedir” dedi.

"KİMLER YEDİ İÇTİYSE HESABI ÖDESİN"

Maaş zamlarına da değinen Hamzaçebi, SGK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 24,73, memur emeklisine yüzde 19,31 oranında zam verildiğini anımsattı.

Bu kapsamda Hamzaçebi, “Bütün bu veriler ışığında, ENAG verilerini baz alarak hesapladığımızda geçmiş yıllar kayıplarımızı dikkate almadan sadece son yedi ayda kümülatif olarak yüzde 15 kaybımız var. Bu da en düşük memur maaşında aylık 6 bin liraya tekabül etmektedir. Yandaş holdinglere, sermayeye teşvikler verilirken, vergi muafiyet ve istisnalar tanınırken, sermaye transferleri yapılırken, başarısız ekonomi politikalarının faturasının memura, emekliye kesilmesini kabul etmiyoruz. Kimler yedi içtiyse hesabı onlar ödesin” ifadelerini kullandı.

"HAKLARIMIZ VERİLSİN SÖZLER TUTULSUN"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın sosyal güvenlik ve emeklilik sistemi ile ilgili yeni düzenlemeler getirileceğini açıklamasına ilişkin de konuşan Hamzaçebi sözlerine şunları ekledi:

“Yasal düzenlemeleri yaparken haklarımızın geri verilmesini ve verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Refah payı içerecek şekilde insan onuruna yaraşır, en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde bir ücret istiyoruz”

Hamzaçebi, doktor, diş hekimleri ve eczacıların sorunlarına da değindi. Ek ödemelerden yapılan kesintilerin kaldırılması gerektiğini vurguladı.