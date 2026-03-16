Maaşına yüzde 12 - 27 arasında zam alan yurttaş, bileti de baklavayı da yüzde 45 zamlı alacak: ‘Bayram gelmiş neyimize!’

Şeker Bayramı kapıda ancak yurttaş için hazırlık coşkusunun yerinde hesap kitap stresi var. Akrabalara ziyarete gitmek de misafire ikram edecek tatlıyı şekeri bulmak da ateş pahası oldu. Yılbaşından beri otobüs biletlerinden bayram sofralarının vazgeçilmezi baklavaya kadar pek çok kalemde fiyatlar yukarı çekildi. Yurttaş açlık sınırının altında kalan geliriyle bayram hazırlığını unuttu.

Bu bayram İstanbul’dan Sivas’a gitmek isteyen iki kişilik bir aile gidiş-dönüş 6 bin 800 lira ödemek zorunda. Obilet’tin 2025’e ilişkin seyahat istatistiklerine göre geçen yıl otobüs bileti fiyatları yıl genelinde Ankara - İzmir hattında ortalama 742 TL, İstanbul - Antalya hattında 1119 TL, Diyarbakır - İstanbul hattında ise bin 722 TL olarak hesaplanmıştı. Önümüzdeki perşembe tek yön fiyatlar sırasıyla 1000 TL, 1500 TL, 2 bin TL oldu.

YOLCU YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, ekonomik koşullar nedeniyle henüz rutin seferlerin yüzde yüze ulaşmadığını belirterek “Geçmiş yıllara göre yolcu sayısı yüzde 40 düştü” dedi. Firmaların artan maliyetler nedeniyle zam yapmak zorunda olduğunu belirten Yıldırım, dört ayda bir fiyat artırma hakkı olduğunu söyleyerek “Biletler geçen yıla göre yüzde 40-50 bandında arttı” dedi.

Akaryakıtta savaş kaynaklı zam nedeniyle bakanlığın yüzde 13.5 oranında zam hakkı tanıdığını belirten Yıldırım, bu zammın yeterli olmadığını savundu. Ek seferlerin dolu gitse de boş döndüğüne dikkat çeken Yıldırım, bayramlardaki trafik kazalarına da değinerek “Personel açığımız var. Maliyet faktörü etkili tabii ama zaten artık nitelikli şoför yetişmiyor” dedi.

Bayram denince akla ilk gelen baklavayı da almak için iki kez düşünmek gerekiyor. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ali Taşdemir, geçen yıla göre baklavanın satış fiyatının yüzde 45 arttığını söyledi. Taşdemir, “Bu sene fıstık fiyatları ani sıçrama yaptı. Üreticiyle şirket arasındaki aracılar ürünü ucuza alıp depoda bekletip pahalıya sattı. Un, tereyağ, sade yağ, personel, ulaştırma maliyetlerindeki artışla birlikte mecburen yüzde 45 zam yansıdı. Akaryakıttaki savaş kaynaklı artışı etiketlere yansıtmama kararı aldık” dedi.

HEP TÜKETİCİ ÖDÜYOR

İşletmeler maliyetlere direnemediklerini vurgularken enflasyon sürdüğü halde yalnızca yılda bir kez ücret zammı alan milyonlar ise her geçen ay eriyen cüzdanla kalakaldı. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, maliyet gerekçesine sert tepki gösterdi:

“Maliyet artışlarını neden vatandaş ödüyor? Asıl maliyeti oluşturan unsurlara itirazlarını görmedik. Asgari ücretin ortalama ücret haline geldiği şu dönemlerde tüketicinin ne sorumluuğu var? Yurttaş da artık tüketimden gelen gücünü kullanmayı öğrenmek zorunda.” Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran, ise bayram ikramiyesi bile artırılmayan emeklilerin artık bayram hazırlığı yapmadığını söyledi, bayramın “bayram gibi” olması için sandığı işaret ederek “Bir yanda emekli ekmeğini hesap eder, diğer yandan makamlardaki atanmışlar lüks ve şatafat içindeki sofraları ile israfı gözümüzün içine soka soka yaşarken bayram bizim neyimize?” dedi.

ESNAFIN CİRO BEKLENTİSİ 120 MİLYAR TL

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Şeker Bayramı öncesinde esnafın alışveriş hareketliliğinden umutlu olduğunu belirterek bu yıl bayram alışverişlerinden 100-120 milyar lira arasında hasılat beklendiğini açıkladı.

Palandöken, bayramlar ve özel günlerin esnaf için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Geçen yıl bayram alışverişlerinden yaklaşık 90 milyar lira civarında ciro elde edilmişti. Bu yıl fiyatların yükselmesi nedeniyle beklenti biraz daha yüksek. Tahminimiz 100-120 milyar lira civarında bir ciro oluşması yönünde. İnşallah esnafın yüzü güler” dedi.

Bayram alışverişlerinde merdiven altı üretimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini de belirten Palandöken, vatandaşlara güvenilir yerlerden alışveriş yapmaları çağrısında bulundu. Özellikle gece saatlerinde araçların arkasından satılan ve “Memleketten getirdik” denerek pazarlanan ürünlere karşı dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, sağlıksız ve denetimsiz ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.