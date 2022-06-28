Macaristan'dan beklenmeyen faiz artışı
Macaristan Merkez Bankası politika faizini 185 baz puan artışla yüzde 7,75 seviyesine çıkardı. Beklenti faizin 50 baz puan artırılması yönündeydi.
Macaristan Merkez Bankası beklentilerin üzerinde faiz artışı kararı aldı.
Banka politika faizini 185 baz puan artışla yüzde 7,75 seviyesine çıkardı.
Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 50 baz puan artış yönündeydi.
Banka yılbaşından bu yana 5,35 puanlık faiz artışı kararı aldı.
Mayıs ayında ülkede enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkmıştı. Son dönemde Macar forintinde de hızlı kayıp izlenmişti.
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