Macaristan'dan beklenmeyen faiz artışı

Macaristan Merkez Bankası politika faizini 185 baz puan artışla yüzde 7,75 seviyesine çıkardı. Beklenti faizin 50 baz puan artırılması yönündeydi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2022 Salı, 16:34
Macaristan'dan beklenmeyen faiz artışı
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Macaristan Merkez Bankası beklentilerin üzerinde faiz artışı kararı aldı.

Banka politika faizini 185 baz puan artışla yüzde 7,75 seviyesine çıkardı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 50 baz puan artış yönündeydi.

Banka yılbaşından bu yana 5,35 puanlık faiz artışı kararı aldı.

Mayıs ayında ülkede enflasyon yüzde 10'un üzerine çıkmıştı. Son dönemde Macar forintinde de hızlı kayıp izlenmişti.


Macaristan banka faiz artışı enflasyon
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