İngiliz basınında 4-0'lık Macaristan hezimeti: 'Lime lime edildik'

15 Haziran 2022 Çarşamba, 14:28

Getty Images Futbol kamuoyu Southgate'in Dünya Kupası öncesinde "baskı altında" olacağını söylüyor.

İngiltere, UEFA Uluslar Ligi'nde dün Wolverhampton'da Macaristan'a 4-0 yenildi. İngiltere, 1928'deki 5-1'lik İskoçya mağlubiyetinden bu yana sahasında böylesine ağır bir yenilgi almamıştı. Macaristan ise İngiltere'yi deplasmanda daha önce en son 1953'te Londra'daki Wembley Stadyumu'nda "Yüzyılın Maçı" olarak anılan maçta 6-3 mağlup etmişti.

Uluslar Ligi'nde A Ligi 3'üncü Grup'ta Almanya, İtalya ve Macaristan ile yarışan İngiltere, dördüncü maçlar sonucunda yalnızca tek gol atrabildi. İngiltere, iki maçta da Macaristan'a mağlup olurken; İtalya ve Almanya'yla berabere kaldı.

İngiltere 2014 yılından bu yana ilk kez dört maçlık bir periyodu galibiyet alamadan tamamladı.

İngiltere, Kasım ve Aralık aylarında Katar'da yapılacak Dünya Kupası öncesinde Uluslar Ligi'ndeki son iki maçında Eylül ayında İtalya ve Almanya ile oynayacak.

Eleştirilerin odağında olan menajer Gareth Southgate ise maç sonunda taraftarlar tarafından, "Ne yaptığını bilmiyorsun" sloganlarıyla yuhalandı.

Southgate: Tüm sorumluluk bana ait

Southgate maç sonunda yatığı açıklamada, "Çok fazla maç kaybetmemiştik. Ama özellikle de evinizde kaybettiğinizde bu daha da ağır oluyor" dedi ve tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi:

"Benden önceki kuşaklar böyle zor geceler geçirdi. Onları çocukken koltukta izlemişliğim var. Bir oyuncu olarak da izledim. O zor zamanların farkındayım. Ama sadece işler iyi giderken ön planda olamazsınız. Bu da futbolun ve hayatın bir parçası.

"Oyuncularım harikaydı. Bu dört maçlık periyotta büyük bir adanmışlık gösterdiler. Ancak maç yoğunluğu nedeniyle onlar için gerçekten zor bir dönem oldu. Tüm sorumluluk bana ait. Ama her maçta en güçlü takımı sahaya sürmek zordu."

Kane: Büyük resme bakmalıyız

Maç sonunda İngiltere ıslıklanırken Southgate'in de geleceğine dair sorular soruldu.

BBC Radyosu'na konuşan takım kaptanı Harry Kane, bu tip değerlendirmelerin oldukça üzücü olduğunu belirtirken, "Nereden nereye geldiğimizi unutmayalım. Gareth, İngiltere'yi son 50 yıl içerisinde sahip olduğumuz en başarılı takıma dönüştürdü, bu süreçte kilit rol oynadı" dedi.

Taraftarların üzüntüsünü anladığını vurgulayan Kane, "Hayal kırıklığı yaratan bir süreç oldu, bazen futbolda sürprizler oluyor. Ama büyük resme bakmalıyız. Sakin kalmalı ve bundan ders çıkarmalıyız" diye konuştu.

Getty Images Harry Kane ve Garreyh Southgate

'Takıma daha uygun olabilecek adaylar var'

Liverpool'un eski savunma oyuncusu Stephen Warnock da BBC'ye yaptığı değerlendirmede Dünya Kupası öncesi İngiltere'nin sorunları çözmek için az bir zamanının kaldığını söyledi.

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"Ya Eylül ayında da takım aynı şekilde kaybederse?" diye soran Warnock şunları kaydetti:

"O zaman değişime gitmeniz lazım ve menajere zaman veremeyeceksiniz. Bu gece de dahil son dört maçta İngiltere'ye dair hiçbir şey göremedim. Hiçbir zaman menajerlerin kovulmasını istemedim. Ama Southgate'in o kişi olup olmadığından da emin değilim. Takıma daha uygun olabilecek adaylar var. Southgate üzerindeki baskıyı hissedeceği bir akşam oldu."

Şu anki takımın uzun süredir sahip oldukları en iyi takım olduğunu savunan Warnock, "Dünya Kupası'nı kazanma fırsatını tepeceğiz. Bence iyi şekilde yönetilirse bu takım kupayı kazanabilir" dedi.

'Doğru ya da yanlış, Southgate baskı altında'

İngiliz basınında da oklar Southgate'e yöneldi.

Spor yazarı Rob Smyth, The Athletic'teki değerlendirmesinde, "Şimdi, doğru ya da yanlış, Southgate kendini daha önce hiç olmadığı kadar baskı altında bulacak" dedi.

Guardian gazetesinde Barney Ronay imzalı yazıda ise maçın Southgate ve İngiliz oyuncular için "rahatsız edici" olduğu vurgulandı.

Southgate'in kendisini ateşte bulacağı bir pozisyonda olduğunu belirten Ronay, "Southgate 90. dakikada sahanın her köşesinden öfkeyle yuhalandı. Yuhalamalar, gerçek bir öfkenin ve ihanete uğramanın neticesiydi" diye yazdı.

Getty Images İngiliz taraftarlar, maç sonunda takımlarını yuhaladı.

İngiliz menajeri "düzgün, çalışkan ve modern zamanların en başarılısı" olarak nitelendiren Ronay, "Southgate, İngiltere'yi her bakımdan parlak bir şekilde yönetti. Ancak İngiliz futbolseverler Southgate'i sevmiyor. Zaferlerin, gollerin ve güzel zamanların aksine, İngiliz menajer 'tat kaçıran biri' ve 'sahtekar' gibi gösterildi" dedi.

Ronay, bu yenilgiyle birlikte kamuoyunun istediğini bulduğunu ifade ederek, "Suçlayacak gerçek birini buldular. Macaristan yenilgisi sarsıcı olabilir" diye yazdı.

'Southgate'in kredisi tükenmiş görünüyor'

The Athletic'ten Jack Pitt-Brooke da bugünkü yazısında Ronay'a benzer bir görüşü dile getirdi.

Eskiden İngiliz futbol kamuoyunun Southgate'e çalışmaları için büyük bir minnet duyduğunu ve bunun neticesinde de kusurlarını görmezden gelebildiklerini söyleyen Pitt-Brooke, "Ama ya kamuoyu artık böyle hissetmiyorsa?" diye sordu.

Pitt-Brooke şöyle devam etti:

"Southgate son yıllarda çok fazla kredi kazandı ki, kötü geçirebilecek bazı günleri olabilirdi. Ancak bu hafta, kredilerinin tükendiği hafta gibi. Eğer öyleyse, bu, diğer her şeyde olduğu gibi Southgate'e bu kış için de zorlu bir görev veriyor: O krediyi geri kazanmak."

'Yıl sonuna kadar görevi bırakabilir'

The Sun gazetesinde yer alan bir habere göre, İngiltere'de bahis şirketi Coral, İngiltere-Macaristan maç.ı sonrası, Southgate'in yıl sonuna kadar görevi bırakmasına bahis oynayanlara artık 2,5 yerine 0,5 veriyor.

Gazeteye konuşan Coral'in bir sözcüsü, "İngiltere, 90 yılı aşkın bir süredir iç sahadaki en büyük yenilgisini yaşadı. Bunun ardından Gareth Southgate'in artık yıl sonuna koltuğunu bırakma ihtimali var" dedi.

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Guardian gazetesi bugün "Southgate için çaresizlik" başlığını attı.

Daily Express gazetesi ise mağlubiyet haberini okurlarıyla "Gareth hüsrana uğradı" başlığıyla paylaştı.

'İyi ki Dünya Kupası bu yaz değil'

Daily Mail gazetesi "Aşağılanan İngiltere, lime lime edildi" başlığıyla haberi sunarken, "Şahlanan Macaristan, Southgate'i baskı altına aldı" dedi.

Gazete için haberi kaleme alan Sami Mokbel, taraftarların Southgate'i "Sabah kovulacaksın" diye yuhaladığını aktardı.

Ancak bunun Southgate'in sahip olduğu kredisi nedeniyle mümkün olmayacağını belirten Mokbel, "hezimet" olarak nitelediği mağlubiyetin "izlerinin kalıcı olacağını" ancak bundan da önemli olarak Dünya Kupası yolunda "şüphelere sebebiyet vereceğini" yazdı.

Mokbel, Dünya Kupası maçlarının bu kez yazoın oynanmayacak olmasının İngiltere için bir avantaj olduğunu ifade etti:

"Çünkü maçlar bu yaz olsaydı, İngiltere'nin başı dertte olurdu, ciddi bir dertte hem de."

Öte yandan maç sonunda Southgate'e yönelik "Ne yaptığını bilmiyorsun" şeklindeki protestolara sert bir tepki, Liverpool'un ve İngiltere'nin eski oyuncusu Jamie Carragher'dan geldi.

Twitter'da bir paylaşım yapan Carragher, "Çenenizi kapayın sizi soytarılar. Southgate, (İngiltere'nin Dünya Kupası'nı kazandığı) 1966'dan bu yana milli takımla en başarılı iki neticeyi aldı" dedi.

İngiltere Gareth Southgate yönetiminde 2018 Dünya Kupası'nda yarı final, koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl yapılan EURO 2020'de final oynamıştı.