Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den Yönetim Kurulu Üyeliği Değişikliği Bildirimi

Yayınlanma: 05.03.2024 - 20:37

Güncelleme: 05.03.2024 - 20:37

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş., Kamu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildiride Yönetim Kurulu Üyeliği değişikliği hakkında açıklamalarda bulundu. Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sayın Neda Soydan'ın istifasının kabul edildiği ve yerine Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın atanacağı belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, Sayın Neda Soydan'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği pozisyonu için Sayın Kadir Kaan Kayabalı'nın Genel Kurul'un onayına sunulacağı belirtildi. Bu değişiklik sonrasında Kurumsal Yönetim Komitesi diğer üyeleri ile faaliyetlerine devam edecektir.

Bildirimde ayrıca, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından kararın tescil edilmesi için sürecin başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı.