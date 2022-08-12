Madde madde anlattı: Ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak?

12 Ağustos 2022 Cuma, 10:00

Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan '3600 ek gösterge'ye ilişkin yasal düzenleme temmuz ayının başında Meclis’ten geçerek yasalaştı fakat belirsizlikler hâlâ sürüyor.

Gösterenin yasalaşması bir nebze umut verici olsa da memur ve memur emeklileri belirsilizlerden kurtulmak istiyor.

Memur ve memur emeklileri tarafından merak edilen " Maaşımız ne kadar artacak? Emekli maaşımız ne olacak?" sorularını Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan köşesinde ele alarak muhtemel zamları yazdı.

Noyan Doğan'ın yazısı şöyle:

Günlerdir okuyuculardan 3600 ek gösterge ile ilgili çokça soru alıyorum. Kimileri ‘ne oldu ek gösterge unutuldu mu, artık konuşulmuyor?’ diyor, kimileri ‘bizim durumumuz ne olacak, göstergemiz, maaşlarımız, ikramiyelerimiz artacak mı?’ diye soruyor. Okuyuculara tek tek cevap vermek yerine 3600 ek göstergede son durum ile ilgili bir toparlama yapayım. Gerçi artık adı ‘3600 ek gösterge’ değil, ‘ek gösterge’ oldu; çünkü kamuda tüm çalışanların göstergeleri arttı.

Ek göstergeye ilişkin yasal düzenleme temmuz ayının başında Meclis’ten geçerek yasalaştı. Uygulaması ise 2023’ün ocak ayında olacak. Yani, 2023’ün ocak ayında tüm kamu personeli ve emeklilerinin ek göstergeleri artacak. Haliyle bu tarihten itibaren de maaşlar ve ikramiyeler de ek göstergeye paralel yükselecek. Peki, yeni düzenleme kimi, nasıl etkileyecek; maaşlar ve ikramiyeler ne kadar artacak? Madde madde anlatayım...

MAAŞLAR YÜZDE 22 ARTACAK

3600 ek gösterge başta hemşire, din görevlisi, öğretmen gibi belirli kesimleri ilgilendirirken, düzenleme ile kamudaki hemen hemen tüm meslek grupları kapsama dahil edildi ve ek göstergeleri artırıldı.

Ek gösterge artışı görevdeki kamu çalışanlarının mevcut maaşlarına etkisi olmayacak ancak emekli maaşları ve ikramiyeleri göstergeye göre artacak. Hatta bazı çalışan memurların maaşlarında 50-60 lira gibi az da olsa bir düşüş yaşanabilir.

Öğretmenlerin, iki yıl ve üzeri yükseköğretim mezunu polislerin ve sağlık çalışanlarının ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Bu kapsamda birinci derece 30 yıl çalışan ve göstergesi 3000 olan öğretmen, polis memuru, hemşire ve din görevlisinin ek göstergesi 3600’e çıktığında emekli aylığı 1.728 lira, emekli ikramiyesi de 62 bin lira artacak.

Avukat, bekçi, uzman erbaş ve jandarma, matematikçi, fizikçi, kimyager gibi ek göstergesi 3000 olan tüm memurların ek göstergeleri 3600’e çıkarıldı. Böylece emekli maaşları 1.728 lira, emekli ikramiyeleri 62 bin lira artacak. Örneğin, kamuda çalışan avukat, 3000 ek göstergeden emekli olduğunda bugünkü hesaplamaya göre 7.878 lira maaş ve 284 bin lira ikramiye alacakken, 2023’ün ocak ayında uygulama başladığında emekli olduğunda 9.605 lira maaş, 346 bin lira da ikramiye almış olacak.

TÜM GÖSTERGELER YÜKSELDİ

Ek göstergesi 2200 olan kamu çalışanlarının göstergeleri de 3600’e yükselecek. Kim bunlar? Yükseköğretim mezunu hemşireler, din görevlileri, gelir uzmanları, mali hizmet uzmanları, denetmenler, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri gibi meslekte çalışanlar. Bunların da ocak ayından itibaren ek göstergeleri 3600’e yükselecek. Yükselince de örneğin, mevcut ek göstergesi 2200 olan şube müdürünün emekli aylığı 1.946 lira, emekli ikramiyesi de 70 bin lira artacak.

Düzenleme ile ocak ayından itibaren kamuda genel müdür yardımcısı gibi görev yapan yöneticilerin ek göstergeleri de 3600’den, 4.400’e çıkacak. Böylece bu görevdeki kişilerin emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri ek gösterge nispetinde artacak. Yardımcı hizmetler grubunda görev yapan tüm kamu çalışanlarının göstergeleri 2023’ün ocak ayından itibaren 600 puan artacak.

EMEKLİLER NASIL ETKİLENECEK?

Bu artan maaş ve ikramiyeler bugünkü maaş ve ikramiyeye göre hesap edilmiş rakamlar. Malum, sene başında tüm kamu çalışanları ve emeklileri; hem toplu sözleşmeye göre yüzde 8 zam hem de geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı enflasyon farkı alacaklar. Bu da şu anlama geliyor; ocak ayındaki zamla birlikte kamu çalışanlarının ek gösterge artışından kaynaklı alacakları emekli maaşı ve ikramiyeleri bugünkü rakamlardan daha da yüksek olacak.