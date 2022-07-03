Ankara'da, enflasyon farkı zammı ve ek gösterge protestosu yapıldı: 'Enflasyon farkı zam değildir'
Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK), memur maaşlarına bu ay yapılacak enflasyon farkı zammını ve TBMM’de kabul edilen ek gösterge düzenlemesini Ankara’da protesto etti.
BASK’a bağlı sendikalar, memur maaşlarına bu ay yapılacak enflasyon farkı zammını ve TBMM’de kabul edilen ek gösterge düzenlemesini bugün Ankara Kızılay’da protesto etti.
BASK Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, “Ocak ayından itibaren her çalışan ve emeklinin enflasyon karşısındaki kaybı bir maaşından fazla iken, bu kayıplar karşılanmıyor ve cepten gidiyor iken temmuz ayında verilecek olan enflasyon farkı zam değildir, ‘aç kalın’ demektir, dalga geçmektir” dedi.
Eylemde konuşan BASK Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, şunları söyledi:
"ENFLASYON FARKI ZAM DEĞİLDİR"
“Bu pazar gününde kamu çalışanları ailesi ile vakit geçirmesi gerekirken meydanlarda ise bunun sebebi, zaten yoksul bırakılmış bir kesimin açlık sınırına mahkum edilmesidir. Her dönem enflasyon altında kalan artışların hem adına ‘yetkili’ dedikleri sendikaların hem de TÜİK’in iş birliği ile kamu çalışanlarının ekmeğiyle oynamasıdır.
3600 ek gösterge düzenlemesinde adalet terazisini bozup, şeflerimiz başta olmak üzere diğer memurlarımızın saf dışı bırakılmasıdır. Eğer kamu çalışanları bugün meydanlarda ise bunun nedeni, sözü verildiği halde artık bir anlamı kalmamış olan yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılmamasıdır.
Kamuda aynı işi yapanları sözleşmeli-kadrolu olarak ayırıp onların ailesinden, özlük haklarından mahrum bırakılmasıdır. Eğer kamu çalışanları meydanlarda ise herkese verilen ikramiyeden hakkı olmasına rağmen yıllarca yararlanamamasıdır. Yıllardır cebimizden çıkan enflasyon kayıplarını karşılamadan, gecikmeli olarak verilen enflasyon farkının bizlere zam diye yutturulmaya çalışılmasıdır.”
Öğretici, ocak ayında kamu görevlileri ve emeklilerinin sadece yüzde 7,5 artış aldığını, ilk altı ay için alınan artışın daha ilk aydan eridiğini ve sadece ocak ayı enflasyonunun yüzde 11,1 çıktığını belirterek, “Ocak ayından itibaren her çalışan ve emeklinin enflasyon karşısındaki kaybı bir maaşından fazla iken, bu kayıplar karşılanmıyor ve cepten gidiyor iken temmuz ayında verilecek olan enflasyon farkı zam değildir, ‘aç kalın’ demektir, dalga geçmektir” diye konuştu.
Öğretici, kamu görevlilerine en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini söyledi.
YILIN ZAM ŞAMPİYONLARI MİZANSENLE ANLATILDI
Bask Genel Sekreteri ve TEÇ-SEN Genel Başkanı Ümit Demirel ise 13 yıldır kamu çalışmalarının sıfır zam aldığını ve enflasyon farklarının zam olmadığını belirtti. Demirel, Enflasyon farkları 6 ay sonra verildiği için zaten düşük olan alım gücünün daha da düşürdüğünü söyledi. Yetkili sendikaların işveren ile iş birliği yaparak kamu çalışanlarını açlık sınırına mahkum ettiğini savunan Demirel, yılın zam şampiyonlarını ilan etti. Eylemde, zam şampiyonu olan elektrik, doğal gaz, ekmek, akaryakıt, şeker ve yağa gelen zam oranları dövizlerle ve yapılan mizansenle anlatıldı.
Demirel, 3600 ek göstergenin bütün memurlara verilememesinin adaletsizlik olduğunu dile getirerek, eğitimler alıp sınavlar geçen şef, memur, hizmetli ve teknisyenlere yalnızca 3600 kere teşekkür etmekle yetinildiğini söyledi.
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