Madenciler çevrecilerden yardım istedi

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Madenlerden çıkan artıkların devlete ait olduğunu, ÇED raporlarıyla bunların nereye döküleceğinin belli olduğunu dile getiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Atıkların asıl sahibi devlettir. Bu atıkların diğer endüstrilerde, yol, baraj yapımında kullanılması gerekiyor” dedi.

İtalya’nın Bari şehrindeki madenleri inceleyen İMİB Başkanı Çetinkaya, Başkan Yardımcısı Eyüp Batal ve Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu düzenledikleri toplantıda şu bilgileri verdi:

“Türkiye’de madenler yılda 8-10 bin hektar alan kullanıyor. Çıkan atıklar başka alanlarda kullanılsa yılda 1000 hektar daha az alan kullanılır. Çevrecileri karşı taraf olarak görmüyoruz. Nasıl bir madencilik olmalı onları tartışmalıyız. Türkiye’de mermer atıkları planlaması yapmak istiyoruz. Çevre kuruluşları gelsin birlikte hazırlayalım. Bunu maliye, çevre, ulaştırma ve enerji bakanlıklarına da ileteceğiz. Gelişmiş ülkelerde mevcut atıklar alınıp yol, baraj demiryolları yapımında kullanılır.”



