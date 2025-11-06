Mahfi Eğilmez'den enflasyon ve faiz kararı açıklaması: 'Ben olsam...'

Eski Hazine Müsteşarı ve iktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 7 Kasım Cuma günü açıklayacağı yılın son Enflasyon Raporu öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eğilmez, mevcut enflasyon seyrinin beklendiği gibi gitmediğini belirterek, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini aralığını "gerçekçi bir yaklaşımla değiştirmesinde yarar olduğunu" dile getirdi.

Eğilmez, TCMB'nin "Bu işin tahmin edildiği gibi gitmediğini kendileri söylüyor" değerlendirmesini yaparak, "Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini aralığını değiştirmesi lazım" ifadesini kullandı.

MAHFİ EĞİLMEZ'İN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ VE FAİZ GÖRÜŞÜ

Ekim ayı enflasyon verilerini değerlendiren Mahfi Eğilmez, enflasyonda ufak tefek düşüşler gözlense de beklentilerin hala kırılamadığını kaydetti.

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un altına gelmeyeceği yönündeki beklentisini paylaşan Eğilmez, "Yüzde 31'le bitirebilirsek iyi görünüyor. Yüzde 32 civarında bitecek gibi görünüyor. Türkiye enflasyonda beklentileri kıramadı" açıklamasında bulundu.

TCMB'nin olası faiz kararına yönelik kendi görüşünü de açıklayan Eğilmez, "Ben olsam aralıkta faizi değiştirmem" dedi.

FED FAİZ İNDİRİMİNDEN VAZGEÇEBİLİR

Mahfi Eğilmez, yurtdışı piyasalara değinerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına ilişkin beklentilerini de dile getirdi. Eğilmez, "Fed faiz indiriminden vazgeçebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Özel sektördeki tarım dışı istihdamdaki artışın olumlu olduğunu söyleyen Eğilmez, Fed'in enflasyonun yanında istihdam verilerine de baktığını hatırlattı. İstihdamda olumlu gelişme olduğunda Fed'in, "faiz indirip de istihdamı geliştireyim" yaklaşımından vazgeçebileceğini belirten Eğilmez, Fed'in enflasyon hedefine kıyasla yüzde 50 üzerinde olduğunu hatırlatarak, karar için henüz erken olduğunu ifade etti.