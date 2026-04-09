Mahfi Eğilmez’den savaş bilançosu: Piyasalar 28 Şubat öncesine dönebilecek mi?

ABD ve İsrail’in 28 Şubat 2026’da İran’a yönelik hava saldırılarıyla başlayan süreç, kısa sürede İran’ın misillemeleriyle bölgesel bir savaşa dönüştü. İran’ın İsrail kentleri ve bölgedeki ABD üslerini hedef alması gerilimi artırdı.

7 Nisan gecesi ise ABD tarafı, İran’ın ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı. İki haftalık ateşkes ilan edilirken, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayı taahhüt ettiği bildirildi.

PİYASALARDA SAVAŞIN ETKİSİ

Mahfi Eğilmez, savaş öncesi, ateşkes öncesi ve ateşkes sonrası dönemde finansal göstergelerde sert dalgalanmalar yaşandığını belirtti.

Eğilmez’e göre tablo, savaşın piyasalar üzerinde ciddi bir şok etkisi yarattığını ortaya koyarken, süreç boyunca yaşanan hareketlerin tek yönlü değil, dalgalı ve kalıcı etkiler bırakan nitelikte olduğu ifade edildi.

TOPARLANMA SENARYOSU VE BELİRSİZLİK

Analizde, piyasaların savaş öncesi seviyelere dönmesinin kısa sürede mümkün olmadığı, ancak kalıcı bir barış durumunda toparlanmanın hızlanabileceği vurgulandı.

Belirsizliğin ortadan kalkmasının, piyasaları savaş öncesine göre daha iyimser bir seviyeye taşıma potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

ALTINDA GÜVENLİ LİMAN ETKİSİ

Süreçte en dikkat çekici hareketin altın fiyatlarında görüldüğü belirtildi. Altının kriz dönemlerinde “güvenli liman” işlevi gördüğü ifade edildi.

Altın, getiriden çok belirsizlik dönemlerinde değer koruma aracı olarak öne çıkarken, savaş sürecinde yatırımcı davranışlarının bu doğrultuda şekillendiği aktarıldı.

FİYATLAR VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Savaşın başlangıcıyla birlikte petrol fiyatlarındaki artış ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş, merkez bankalarının faiz artırımı ihtimalini gündeme taşıdı.

Bu süreçte yatırımcıların tahvillere yöneldiği, bazı merkez bankalarının ise rezerv yönetimi kapsamında altın satışına gittiği ifade edildi. Bu gelişmelerin altın fiyatlarında geri çekilmeye neden olduğu belirtildi.

Ateşkes sonrası ise altın fiyatlarında net bir yön oluşmadığı, ancak yeniden yükseliş beklentilerinin güçlendiği kaydedildi.

PİYASALAR VE SİYASİ KARARLAR

Mahfi Eğilmez, küresel finansal piyasaların siyasi aktörlerin hareket alanını sınırlayan bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.

ABD yönetiminin öngörülemez adımları ve bölgedeki kırılgan dengelerin sürdüğü ifade edilirken, sürecin tamamen sona erdiği yorumunun erken olduğu belirtildi.