Mahfi Eğilmez'den Trump analizi: Piyasalar manipülasyon kıskacında

İktisatçı Mahfi Eğilmez, piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmaları “Trump'ın Manipülasyon Çabaları” başlıklı yazısında değerlendirdi.

Eğilmez, finansal piyasalardaki hareketlerin yalnızca ekonomik göstergelerle sınırlı olmadığını, siyasi aktörlerin söylemlerinin de fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu vurguladı. Özellikle Donald Trump’ın açıklamalarının piyasalarda sert dalgalanmalara ve güven kaybına neden olduğunu ifade etti.

PİYASALARDA BEKLENTİLER VE SİYASİ ETKİ

Eğilmez’e göre finansal sistemde beklentiler, gerçekleşen veriler kadar belirleyici rol oynuyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların bile küresel ölçekte varlık fiyatlarını etkileyebildiğini belirten Eğilmez, Trump döneminde yapılan paylaşımların döviz, hisse senedi ve emtia piyasalarında ani hareketlere yol açtığını hatırlattı.

ENFLASYON, PETROL VE FAİZ BEKLENTİLERİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırdığı ve bu durumun merkez bankalarının faiz artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirdiği ifade edildi. Bu süreçte yatırımcıların altın ve diğer değerli metallerden çıkış yaptığı, tahvil gibi faiz getirili araçlara yöneldiği aktarıldı. Buna paralel olarak altın ve borsalarda gerileme yaşanırken tahvil faizlerinde yükseliş görüldü.

Petrol fiyatlarındaki artışın NATO ülkeleri arasında da eleştirilere neden olduğu, Trump’ın hem uluslararası hem de ABD içinde eleştirilerle karşı karşıya kaldığı ve kamuoyu desteğinde düşüş yaşadığı belirtildi.

İRAN AÇIKLAMALARI VE PİYASA TEPKİSİ

Eğilmez, Trump’ın İran ile görüşmelerin sürdüğüne ve anlaşmaya yakın olunduğuna dair açıklamalarının piyasaları etkilediğini aktardı. Bu açıklamalar, enerji arzına ilişkin beklentiler üzerinden petrol fiyatlarında düşüşe, buna bağlı olarak altın ve borsa tarafında ise toparlanmaya yol açtı.

ÇELİŞKİLİ MESAJLAR VE BELİRSİZLİK

Kısa süre sonra İran’ın söz konusu açıklamaları yalanlaması, piyasalarda güven sorununu gündeme getirdi. Çelişkili açıklamaların belirsizliği artırdığı ve ilk oluşan fiyat hareketlerinin tersine dönerek dalgalanmayı derinleştirdiği ifade edildi.

Eğilmez, uluslararası ilişkilerde tarafların zaman zaman müzakere gücünü artırmak için gerçekte olduğundan daha güçlü bir görüntü sergileyebildiğini belirtti. Ancak Trump’ın söylemlerinin geçmiş yaklaşımlarla birlikte değerlendirildiğinde piyasalarda manipülasyon algısını güçlendirdiğine dikkat çekti.

PİYASALARDA GÜVEN KAYBI VE SONUÇLAR

Piyasalarda gerçekleşmemiş beklentilerin fiyatlanıp daha sonra geri alınmasının yalnızca dalgalanma yaratmadığını, aynı zamanda güven kaybına neden olduğunu vurgulayan Eğilmez, Trump’ın küresel piyasalardaki etkisinin inkâr edilemeyeceğini ifade etti.

Bu etkinin manipülatif biçimde kullanılmasının, uzun vadede piyasa aktörlerinin bu tür açıklamaları daha temkinli fiyatlamasına yol açacağı belirtilirken, bu tür gerçek dışı açıklamaların piyasalarda güven zedelenmesine neden olabileceği aktarıldı.