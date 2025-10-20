Mahfi Eğilmez’den vergi uyarısı: 'Bir koyundan iki post çıkarılmasına son verilmeli'

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, TBMM’ye sevk edilen torba kanundaki emlak vergisi düzenlemeleriyle ilgili önerilerini paylaştı. Eğilmez, “Bir koyundan iki post çıkarılması uygulamasına son verilmelidir” dedi.

PİYASA DEĞERLERİ VE ARTAN ORANLI TARİFE

Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emlak vergisiyle ilgili önerilerini sıraladı. Eğilmez, piyasa değerlerinin rayiç bedel olarak belirlenmesi gerektiğini vurgularken, emlak vergisinin artan oranlı bir tarifeyle dilimlendirilmesini önerdi. Ayrıca tapu harcının on binde 2 olması gerektiğini belirtti.

ÇİFTE VERGİLENDİRME UYGULAMASINA SON

Eğilmez, düzenlemelerle vergi adaletinin sağlanabileceğini ve “lüks konut vergisinin” kaldırılmasıyla aynı emlaktan alınacak çifte verginin önüne geçilebileceğini ifade etti. Paylaşımında şunları söyledi: