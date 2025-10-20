Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mahfi Eğilmez’den vergi uyarısı: 'Bir koyundan iki post çıkarılmasına son verilmeli'

20.10.2025 12:40:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, TBMM’ye sevk edilen emlak vergisi düzenlemeleriyle ilgili önerilerini paylaştı. Eğilmez, vergi adaletini sağlamak ve çifte vergilendirmeye son vermek gerektiğini vurguladı. Öneriler, piyasa değerleri ve artan oranlı tarifeler üzerine odaklanıyor.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, TBMM’ye sevk edilen torba kanundaki emlak vergisi düzenlemeleriyle ilgili önerilerini paylaştı. Eğilmez, “Bir koyundan iki post çıkarılması uygulamasına son verilmelidir” dedi.

PİYASA DEĞERLERİ VE ARTAN ORANLI TARİFE

Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emlak vergisiyle ilgili önerilerini sıraladı. Eğilmez, piyasa değerlerinin rayiç bedel olarak belirlenmesi gerektiğini vurgularken, emlak vergisinin artan oranlı bir tarifeyle dilimlendirilmesini önerdi. Ayrıca tapu harcının on binde 2 olması gerektiğini belirtti.

 

ÇİFTE VERGİLENDİRME UYGULAMASINA SON

Eğilmez, düzenlemelerle vergi adaletinin sağlanabileceğini ve “lüks konut vergisinin” kaldırılmasıyla aynı emlaktan alınacak çifte verginin önüne geçilebileceğini ifade etti. Paylaşımında şunları söyledi:

Vergi düzenlemeleri konusunda TBMM'ye bir torba kanun sevk edilmiş. Emlak vergisiyle ilgili önerimi söyleyeyim. (1) piyasa değerleri rayiç değer olarak belirlenmelidir. (2) Emlak vergisi (bina ve arsa vergisi) binde 1'den (% 0,1) başlayarak emlakin değeri arttıkça 0,5 puan artan dilimlere sahip bir artan oranlı tarifeyle vergilendirilmelidir. (3) Tapu harcı (gayrimenkul alım satım vergisi) on binde iki oranında olmalıdır.

Bu şekilde emlak vergisi düşük değerli emlaktan daha düşük, yüksek değerli emlaktan daha yüksek oranla alınan anlamlı bir servet vergisine dönüştürülebilir.

Lüks konut vergisi kaldırılmalı, böylece bir koyundan iki post çıkarılması (aynı emlakten aynı amaçla iki kez servet vergisi alınması) uygulamasına son verilmelidir.

