TÜİK'e göre işsizlik temmuzda azaldı
TÜİK'e göre, işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. Dar tanımlı işsizlik oranı ise 0,4 puan azalarak %8,8 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 167 bin kişi olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,5 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda ise yüzde 25 olduğu hesaplandı.
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