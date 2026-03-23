Mahfi Eğilmez merak edilen soruyu yanıtladı: 'Savaş sırasında altın niçin değer kaybediyor?'

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, “Savaş Sırasında Altın Niçin Değer Kaybediyor?” başlıklı yazısında altın fiyatlarındaki düşüşü ve piyasalardaki fiyatlamaları değerlendirdi. Eğilmez, mevcut tabloda jeopolitik risklere rağmen altın ve diğer değerli metallerde görülen düşüşe dikkat çekti.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE PİYASA TERSİNE HAREKET EDİYOR

Eğilmez, savaş ve belirsizlik ortamında normal şartlarda altın, gümüş ve diğer değerli metallerin değer kazanması gerektiğini belirtti. Ancak bu kez bunun tersinin yaşandığını ifade ederek, fiyatların hızlı şekilde gerilediğini vurguladı.

SERT DÜZELTME DÖNEMİ

Altın ve gümüşün uzun süredir yatırımcısına yüksek kazanç sağladığını hatırlatan Eğilmez, piyasaların doğal döngüsüne dikkat çekti. Hızlı yükselişlerin ardından sert düzeltmelerin geldiğini belirten Eğilmez, yaşanan düşüşlerin birden fazla faktörün aynı anda yön değiştirmesiyle hızlandığını ifade etti.

FAİZ BEKLENTİLERİ FİYATLARI BELİRLEDİ

Değerli metallerin faiz getirisi sunmadığını hatırlatan Eğilmez, yatırımcı davranışlarının faiz beklentilerine göre şekillendiğini vurguladı. Bir dönem faizlerin düşeceği beklentisinin altını desteklediğini belirten Eğilmez, son dönemde bu beklentinin tersine döndüğünü ifade etti.

Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyon beklentilerini yükselttiğini belirten Eğilmez, bu durumun merkez bankalarının faiz artırabileceği ihtimalini güçlendirdiğini söyledi. Bu gelişmenin yatırımcıları faiz getirisi olan varlıklara yönelttiğini ve altın ile gümüşten çıkışları hızlandırdığını aktardı.

NAKİT TALEBİ VE VARLIK SATIŞLARI

Eğilmez, yatırımcıların likidite ihtiyacı ve portföy değişimi nedeniyle değerli metallerden çıkış yaptığını belirtti. Bu süreçte yalnızca altın ve gümüş değil, bu varlıklara bağlı hisse senetleri ve yatırım fonlarında da satışların arttığını ifade etti.

Satışların dolara olan talebi artırdığını vurgulayan Eğilmez, ABD’nin savaşın tarafı olmasına rağmen doların değer kazandığını belirtti. Ayrıca yatırımcıların bir kısmının yükselen faizlerin etkisiyle tahvillere yöneldiğini söyledi.

KÂR SATIŞLARI DÜŞÜŞÜ HIZLANDIRDI

Piyasalardaki dalgalanmalarda yatırımcıların zararlarını sınırlamak için satış yaptığını belirten Eğilmez, kaldıraçlı işlemler nedeniyle teminat çağrılarının da satışları artırdığını ifade etti.

Kar realizasyonunun da düşüşü hızlandıran önemli bir etken olduğunu vurgulayan Eğilmez, küçük yatırımcıların da satışlara katılmasıyla düşüşlerin derinleştiğini belirtti.

PETROL, ENFLASYON VE FAİZ ETKİSİ

Batı Asya’daki gelişmelerin petrol fiyatlarını artırdığını ifade eden Eğilmez, bunun enflasyon beklentilerini yukarı çektiğini söyledi. Artan enflasyon beklentilerinin faizlerin yüksek kalacağı ya da daha da artabileceği düşüncesini güçlendirdiğini belirtti.

Bu süreçte güvenli liman algısının zayıfladığını ifade eden Eğilmez, faiz baskısının öne çıktığını vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞTE DÜŞÜŞÜN FORMÜLÜ

Eğilmez, yaşanan süreci şu zincirle özetledi:

Petrol ↑ → Enflasyon Beklentisi ↑ → Faiz Beklentisi ↑ → Altın/Gümüş ↓

Finansal piyasalarda asıl sorulması gerekenin “ne oldu?” değil “ne değişti?” olduğunu vurgulayan Eğilmez, altın ve gümüşteki düşüşün beklenti değişiminden kaynaklandığını ifade etti.