Mahfi Eğilmez Trump'ın gümrük vergisi hamlesini yorumladı: Türkiye bu düzenlemeden kazanç sağlayabilir!

Mahfi Eğilmez, Trump’ın gümrük vergisi kararının Türkiye için fırsatlar yaratabileceğini söyledi. Özellikle tekstil sektöründe rekabet avantajı sağlanabileceğini vurguladı. Ancak, bu durumun kalıcı olup olmayacağı belirsiz.

Mahfi Eğilmez Trump'ın gümrük vergisi hamlesini yorumladı: Türkiye bu düzenlemeden kazanç sağlayabilir!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 18:14

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Trump’ın gümrük vergileri kararının Türkiye’ye yeni fırsatlar sunabileceğini belirtti. Eğilmez, özellikle tekstil sektöründe Türkiye’nin ABD pazarında daha rekabetçi hale gelebileceğini vurguladı.

TÜRKİYE BU DÜZENLEMEDEN KAZANÇ SAĞLAYABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 Nisan’dan itibaren tüm ülkelere yüzde 10’luk standart gümrük vergisi uygulayacağını, 9 Nisan’dan itibaren ise bazı ülkelere ek cezalandırıcı vergiler getireceğini duyurmasının ardından Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin bu düzenlemeden kazanç sağlayabileceğini ifade etti.

Eğilmez, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerin yüksek ek vergilerle karşılaşacağını, Türkiye’nin ise bu ülkelerle rekabet avantajı elde edebileceğini belirtti. Türk tekstil ürünlerinin fiyat avantajı kazanmasıyla birlikte pazar payının genişleyebileceğini söyledi.

Buna karşın, Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlerde rekabet gücünün zayıf kaldığını belirten Eğilmez, üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin Uzak Doğu firmalarıyla ortaklık kurarak bu tür ürünleri kendi markası altında üretmesini önerdi.

Trump’ın gümrük vergileri, Çin ve Avrupa Birliği için ekonomik zorluklar yaratırken, Türkiye için şu an avantajlı görünse de Eğilmez, bu durumun ABD’nin ilerleyen dönemdeki politika değişikliklerine bağlı olacağını ifade etti.


Etiketler: #Mahfi Eğilmez #ABD #Donald Trump #Gümrük vergisi

İlgili Haberler

Trump gümrük vergilerini açıkladı: New York borsası sert düşüşle açıldı!

Trump gümrük vergilerini açıkladı: New York borsası sert düşüşle açıldı!
Avrupa Birliği'nden Trump'ın vergi kararı sonrası açıklama: 'Sonuçları korkunç olacak'

Avrupa Birliği'nden Trump'ın vergi kararı sonrası açıklama: 'Sonuçları korkunç olacak'
Donald Trump'ın gümrük vergileri için yüksek enflasyon değerlendirmesi!

Donald Trump'ın gümrük vergileri için yüksek enflasyon değerlendirmesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler