Mahfi Eğilmez Trump'ın gümrük vergisi hamlesini yorumladı: Türkiye bu düzenlemeden kazanç sağlayabilir!

Yayınlanma: 03.04.2025 - 18:14

Güncelleme: 03.04.2025 - 18:14

İktisatçı Mahfi Eğilmez, Trump’ın gümrük vergileri kararının Türkiye’ye yeni fırsatlar sunabileceğini belirtti. Eğilmez, özellikle tekstil sektöründe Türkiye’nin ABD pazarında daha rekabetçi hale gelebileceğini vurguladı.

TÜRKİYE BU DÜZENLEMEDEN KAZANÇ SAĞLAYABİLİR

ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 Nisan’dan itibaren tüm ülkelere yüzde 10’luk standart gümrük vergisi uygulayacağını, 9 Nisan’dan itibaren ise bazı ülkelere ek cezalandırıcı vergiler getireceğini duyurmasının ardından Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin bu düzenlemeden kazanç sağlayabileceğini ifade etti.

Eğilmez, Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkelerin yüksek ek vergilerle karşılaşacağını, Türkiye’nin ise bu ülkelerle rekabet avantajı elde edebileceğini belirtti. Türk tekstil ürünlerinin fiyat avantajı kazanmasıyla birlikte pazar payının genişleyebileceğini söyledi.

Buna karşın, Türkiye’nin yüksek teknolojili ürünlerde rekabet gücünün zayıf kaldığını belirten Eğilmez, üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin Uzak Doğu firmalarıyla ortaklık kurarak bu tür ürünleri kendi markası altında üretmesini önerdi.

Trump’ın gümrük vergileri, Çin ve Avrupa Birliği için ekonomik zorluklar yaratırken, Türkiye için şu an avantajlı görünse de Eğilmez, bu durumun ABD’nin ilerleyen dönemdeki politika değişikliklerine bağlı olacağını ifade etti.