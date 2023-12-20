Mahfi Eğilmez yatırımcıları uyardı! Kolay para hırsıyla elinizdekinden de olmayın...

Yayınlanma: 20.12.2023 - 10:41

Güncelleme: 20.12.2023 - 10:41

Ekonomist Mahfi Eğilmez, 2021 Eylül ayından 2023 ortalarına kadar uygulanan ekonomi politikasının değerlendirmesini yaparken daha fazla kar elde etmeye çalışan yatırımcıları uyardı.

Eğilmez, ponzi fonlarının cazibesine kapılan birçok kişinin anlamsız projelere yatırım yaptığını açıkladı.

Eğilmez'in "Son 3 yılın ekonomi politikası" başlıklı yazısında, Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve KKM'ye geçişin ekonomi üzerindeki etkilerine vurgu yaptı.

YABANCILAR YATIRIMLARINI AZALTTI

Faiz indirimlerinin ekonomiyi olumsuz etkileyeceği uyarısını yaptıklarını ve bu politikanın ağır bir maliyetle sonuçlandığını belirten Eğilmez, faizlerin düşmesiyle birlikte ucuz kredi döneminin başladığını ve bu durumun konut, otomobil ve borsa gibi alanlarda talebi artırdığını ifade etti.

Ancak, ekonomideki bu büyümenin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Eğilmez, yabancı yatırımcılar ve finans kuruluşlarının bu durumu fark ederek doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını azalttıklarını ve borç vermeyi minimum düzeye indirdiklerini belirtti.

Bu durumun büyümedeki düşüşün habercisi olduğunu savunan Eğilmez, orta sınıfın kaybolmasıyla birlikte ekonomide daha ciddi bir çöküşün yaşanabileceğini öne sürdü.

YURTTAŞI UYARDI

Eğilmez, ekonomideki olumsuz gelişmelerin fark edilmesi üzerine 2023 Haziran'ında ekonomi yönetiminin değiştiğini ve Merkez Bankası'nın faiz artışına gittiğini belirtti.

Ancak, bu değişiklikle birlikte borçları yenilemek zorunda kalanların daha yüksek faizlerle karşılaştığını ifade etti.

Sonuç olarak, Eğilmez, zamanında yapılan uyarılara rağmen toplumun çoğunluğunun ses çıkarmadığını ve ekonomideki sorunların şimdi daha açık bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Halkın, ekonomideki olumsuz gelişmelere karşı daha duyarlı olması gerektiğini ve yanlış politikaların düzeltilmesi için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.