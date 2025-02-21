Mahfi Eğilmez’den dikkat çeken soru: Türkiye neden yeterince yatırım çekemiyor?

Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:08

Güncelleme: 21.02.2025 - 15:08

IMF verilerine göre, 2023 yılında dünyada toplam 41,1 trilyon dolar doğrudan yabancı yatırım gerçekleşti. Ancak Türkiye, bu yatırımlardan sınırlı bir pay aldı.

ABD, 5,4 trilyon dolarla en fazla doğrudan yatırım çeken ülke olurken, onu 3,7 trilyon dolarla Hollanda ve 3,65 trilyon dolarla Çin takip etti. Lüksemburg, Birleşik Krallık, Singapur, Hong Kong, İrlanda, Almanya ve İsviçre de en çok yatırım çeken ilk 10 ülke arasında yer aldı.

TÜRKİYE YATIRIMLARDAN YETERİNCE PAY ALAMIYOR

Türkiye, doğrudan yabancı yatırımlardan yalnızca 10,7 milyar dolarlık bir pay alabildi. İktisatçı Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekerek, Türkiye’nin küresel yatırımlardan aldığı payın neden bu kadar düşük olduğunu sorguladı.

Eğilmez paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“2023'de dünyada toplam 41,1 trilyon dolar doğrudan yatırım yapılmış. En çok doğrudan yabancı sermaye çeken ülkeler aşağıda yer alıyor. ABD yaklaşık 5,4 trilyon dolarla ilk sırada. Türkiye 41 trilyon dolarlık pastadan yalnızca 10,7 milyar dolarlık pay alabilmiş. Niye acaba?”