Mahfi Eğilmez'den TÜİK'e ironik tebrik: 'Başarılarının devamını dileriz'

TÜİK, 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri verilerini revize ederek Gini katsayısını 0,420 olarak güncelledi. İktisatçı Mahfi Eğilmez, bu iyileşmeyi ironiyle değerlendirerek TÜİK’i tebrik etti.

Mahfi Eğilmez'den TÜİK'e ironik tebrik: 'Başarılarının devamını dileriz'
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 13:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir Dağılımı İstatistikleri 2023 verilerinin düzeltilmiş halde bültenlerini yayımladı. Bu verilerde yapılan revizyonlara yönelik Mahfi Eğilmez de yorumda bulundu.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, TÜİK’i tebrik ederken, gelir adaletine yönelik Gini göstergesindeki iyileşme içinde ironi kullanarak bir tebrik sundu.

Eğilmez, TÜİK’in verilerdeki düzenlemesine yönelik şu yorumu yaptı:

“TÜİK, 2022 gelir dağılımı verilerinde düzeltme yaptı ve daha önce 0,433 olarak belirlediği Gini katsayısını 0,420'ye revize ederek durumumuzun o kadar da kötü olmadığını açıkladı. TÜİK'i, bu çabalarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz!”

 


Etiketler: #Mahfi Eğilmez #tüik #Gelir dağılımı

İlgili Haberler

TÜİK 'Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı' raporunu yayınladı: Yoksul hala yoksul

TÜİK 'Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı' raporunu yayınladı: Yoksul hala yoksul
TÜİK: Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 41,8 arttı

TÜİK: Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 41,8 arttı
TÜİK açıkladı: maddi ve sosyal yoksunluk oranı yüzde 14,4 oldu

TÜİK açıkladı: maddi ve sosyal yoksunluk oranı yüzde 14,4 oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler