Mahfi Eğilmez'den TÜİK'e ironik tebrik: 'Başarılarının devamını dileriz'
TÜİK, 2023 Gelir Dağılımı İstatistikleri verilerini revize ederek Gini katsayısını 0,420 olarak güncelledi. İktisatçı Mahfi Eğilmez, bu iyileşmeyi ironiyle değerlendirerek TÜİK’i tebrik etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir Dağılımı İstatistikleri 2023 verilerinin düzeltilmiş halde bültenlerini yayımladı. Bu verilerde yapılan revizyonlara yönelik Mahfi Eğilmez de yorumda bulundu.
İktisatçı Mahfi Eğilmez, TÜİK’i tebrik ederken, gelir adaletine yönelik Gini göstergesindeki iyileşme içinde ironi kullanarak bir tebrik sundu.
Eğilmez, TÜİK’in verilerdeki düzenlemesine yönelik şu yorumu yaptı:
“TÜİK, 2022 gelir dağılımı verilerinde düzeltme yaptı ve daha önce 0,433 olarak belirlediği Gini katsayısını 0,420'ye revize ederek durumumuzun o kadar da kötü olmadığını açıkladı. TÜİK'i, bu çabalarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz!”
TÜİK, 2022 gelir dağılımı verilerinde düzeltme yaptı ve daha önce 0,433 olarak belirlediği Gini katsayısını 0,420'ye revize ederek durumumuzun o kadar da kötü olmadığını açıkladı. TÜİK'i, bu çabalarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz !— Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) October 11, 2024
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