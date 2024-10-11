TÜİK 'Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı' raporunu yayınladı: Yoksul hala yoksul

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:50

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:50

Yaşanan ekonomik sıkıntılar gelecek kuşaklara da aktarılıyor. Ekonomik krizin yarattığı derin yoksulluk kişinin çocuk yaşından başlayarak ileride kurduğu kendi ailesinde de sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün “Dezavantajların Kuşaklararası Aktarımı, 2023” raporunu paylaştı. Rapora göre kendisi 14 yaş civarında iken ailesinin maddi durumunu “çok kötü” olarak belirtenlerin şu an yüzde 24,4’ünün en düşük gelir grubunda yer aldığı görüldü. Son yıllarda kira fiyatlarının artması ve ev sahibi olmanın neredeyse imkansız hale gelmesi de verilere yansıdı. Yine 14 yaş civarındayken mülkiyet durumu “kiracı” olanların yüzde 47,7’sinin şu anda da kirada olduğu belirtildi.

TATİLE GİTMEK LÜKS

Yoksul kesim için lüks hale gelen etkinliklerden biri de tatile gitmek. Rapora göre 14 yaş civarındayken maddi yetersizlik nedeniyle tatil masrafını karşılayamayan hanelerde yaşayan bireylerin yüzde 69,1’inin şu anki hanesi ile de bu masrafı karşılayamadığı görüldü. Yine 14 yaş civarındayken hanesinde yaşayan bütün çocukların günde en az bir kere et, tavuk ya da balık içeren yemek masrafını karşılayabilen fertlerin yüzde 72’sinin bu masrafları artık iki günde bir karşılayabildiği görüldü. Yüzde 27,6’sının ise artık karşılayamadığı belirtildi.

‘YOKSULLUK ÇOCUKLARA DEVREDİLİYOR’

Derin Yoksulluk Ağı’nın kurucusu Hacer Foggo, kuşaklar arası aktarılan yoksulluğu Cumhuriyet’e değerlendirdi. Sağlıklı beslenmeyen, iyi eğitim almayan ve sağlıklı koşullarda yaşamayan bir nesil geldiğini söyleyen Foggo, “Bu nesil kendiliğinden yoksullaşmadı, bu yoksullaşma, eğitim sistemi değiştirildiğinde, sağlık sistemi özelleştirildiğinde, yoksulları yerlerinden eden bir kentsel dönüşümle, çocukları ucuz işgücü olarak görenlerle kuşaklararası yoksullaşma oluştu. Benim 7-8 yaşında tanıdığım okulu bırakıp çalışmaya başlayan çocuklar büyüdüler, evlendiler ve tıpkı anne babaları gibi bugün onlarda kira ödemekte, gıdaya eğitime erişmekte ve tatile gitmekte zorluk çekiyorlar. İhmale, istismara, uğrayan, uyuşturucuya bir biçimde bulaşan çocukların çektiği acıları, yaşadıkları travmaları duymadığımız ve buna yönelik önlemler almadığımızda yoksulluk çocuklara devrediliyor” dedi.

‘GERÇEK SOSYAL POLİTİKALARA İHTİYACIMIZ VAR’

İktidarın yoksulluğu çoğaltan, sermayeyi büyüten politikaları hayata geçirdiğini ifade eden Foggo, “Tasarruf tedbirleri, kemer sıkma politikaları, okul servisini kaldırma, okul yemeği vermeme, okul temizliğinden vazgeçme, huzurevindeki yoksul yaşlıları, huzur evinde huzursuz edecek zamlar, çocuk ihmaline karşı tedbirsizlik, cezasızlık işte bütün bunlar yoksulluğun kuşaktan kuşağa devredilmesine neden oluyor. Bir an önce çok acil, gerçek, sahici yoksuldan yana bir ekonomiye ve gerçek sosyal politikalara ihtiyacımız var”