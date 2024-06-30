Mahfi Eğilmez'den 'vatandaşlık' isyanı: 'Tek ülke olarak tarihe geçtik'

Yayınlanma: 30.06.2024 - 12:34

Güncelleme: 30.06.2024 - 12:38

Türkiye ekonomisine yönelik gözlem ve önerilerini paylaşan duayen ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez, ev almaları karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilenler konusunda sosyal medya paylaşımıyla isyan etti.

Eğilmez, 250 bin dolar ve üzeri döviz ödemesi yaparak vatandaşlık alan yabancıların, 5 yılın sonunda evlerini iki katına sattıklarını ve Türkiye'nin bu şekilde üste para vererek vatandaşlık dağıtan tek ülke olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Eğilmez, "250 bin dolara ev alan herkese vatandaşlık verdik. 5 yıllık süre doldu, evleri iki katına sattılar" dedi.

250 bin dolara ev alan herkese vatandaşlık verdik. 5 yıllık süre doldu, evleri iki katına sattılar. Böylece üste para vererek vatandaşlık veren tek ülke olarak tarihe geçtik. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 29, 2024

YABANCI YATIRIMCILARIN ÖNÜ AÇILMIŞTI

Türkiye’de 2016 ve 2017’de yapılan yasal düzenlemelerle yabancı yatırımcıların ev almak koşulu ile Türk vatandaşlığı almasının önü açılmıştı.

2017’ yılındaki düzenleme ile vatandaşlık almak için yabancılara asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolar, sabit sermaye tutarı 2 milyon dolar, asgari istihdam rakamı ise 100 kişi olarak belirlenmişti.

2018’de ilgili yönetmelikte bir değişiklik yapılmış ve yatırım tutarları değiştirilmişti. Bu kapsamda, asgari taşınmaz bedeli 250 bin dolar, sabit sermaye yatırımı şartı ise 500 bin dolara indirilmişti. İstihdam rakamı ise 50 kişiye düşürülmüştü.

150 LİRAYA TÜRK VATANDAŞI OLUNABİLİYOR!

Son olarak ayı konuyu Cumhuriyet de gündeme getirmişti.

Türkiye’nin gayrimenkul satın almaları karşılığında yabancılara vatandaşlık vermesi, 2018'den beri tartışma konusu olmaya devam ediyor. O yıl çıkan kararname ile yabancılara 250 bin dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşı olma hakkı tanınmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu miktar 400 bin dolara çıkardı fakat yasanın genel hatlarına dokunulmadı. Yasa, birçok boşluğuyla eleştiriliyor.

NASIL YAPILIYOR?

Bu boşluklar nedeniyle gayriresmi yollardan vatandaşlık alanlara müdahale edilmediği belirtiliyor. Yasanın ilk yıllarında çetelerin, gayrimenkulleri değerinin çok üstünde göstererek vatandaşlık sağladığı biliniyor. Dolandırıcıların yeni denediği yollar ise tablonun boyutunu gözler önüne serdi. Buna göre Türk vatandaşı olan yabancı kökenli bir kişi, gayrimenkulünü akrabasına satarak bu süreci devam ettiriyor.

Akrabası banka üzerinden ödemesini yapıyor, Türk vatandaşlığına hak kazanıyor ve ardından bu parayı daha önce Türk vatandaşı olan akrabasına veriyor. Devlet ise bu süreçte sadece 150 lira kazanmış oluyor. Yabancı kökenli kişiler yasal boşluktan yararlanarak parayı birbirlerine aktarmış oluyor.

YASANIN AYRINTISI

Genç Parti Genel Başkan Vekili Burçin Şahindur konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunmuştu.

Söz konusu yasaya göre, yabancıların aldığı gayrimenkullerin üzerine üç yıl satılamaz şerhi konulduğunu hatırlatan Genç Parti Genel Başkan Vekili, “Yasa çıkalı 6 yıl oldu. Yasada edinilen mülkü sadece 3 yıl satamama şartı var ama kime satıp satamayacağı konusunda bir şart yok. İşte zurnanın son deliği… 3 yıl satmama şartını doldurmuş yeni Türk vatandaşları, mülkü istedikleri kişiye satabilirler. Peki onlar kime satmayı tercih ediyorlar? Elbette akrabalarına” demişti.