Mahkeme karar verdi: KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye'deki sahibi iflas etti

Yurt genelinde şubelerini kapatan KFC ve Pizza Hut’ın Türkiye’deki işletmecisi olan İş Gıda AŞ, konkordato talebiyle başvurduğu mahkemeden olumsuz yanıt aldı.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, İş Gıda AŞ ile grup şirketlerinden İshway Gıda Dağıtım AŞ’nin iflasına karar verdi.

4,4 MİLYAR TL BORÇ KAYDA GEÇTİ

İflas kararıyla birlikte, şirketin 4,4 milyar TL’lik borcu resmi kayıtlarda ortaya çıktı.

Şirketin toplam borcunun 1 milyar TL’si, KFC ve Pizza Hut’ın küresel sahibi Yum! Brands’a ait.

5.200 ÇALIŞANDAN 81 KİŞİYE

2025 yılı başında yaklaşık 5.200 çalışana sahip olan şirkette iflas kararı verildiğinde yalnızca 81 çalışan kaldı.

KONKORDATO SÜRECİ

İş Gıda, İş Holding ve bağlı şirketler; İşhway Gıda Dağıtım AŞ, Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ ile şirketlerin sahibi İlkem Şahin adına geçtiğimiz Şubat ayında konkordato talebinde bulunulmuştu. Mahkeme ilk etapta 3 aylık geçici mühlet, ardından da 30 Haziran’da 3 aylık kesin mühlet vermişti. 23 Eylül tarihli konkordato komiser raporunda da grubun amiral gemisi olan İş Gıda AŞ’nin “borca batık” olduğu açıkça ifade edildi.

PİZZA HUT TAMAMEN ÇEKİLDİ

KFC restoranlarının bir bölümü, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devredilirken Pizza Hut restoranları tamamen kapandı.

Anlaşma sağlanamaması üzerine Pizza Hut, Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı verdi.

MAHKEMEDEN DİĞER ŞİRKETLER İÇİN KARAR

Mahkeme, iflas kararının yanı sıra grup şirketlerinden Pann Stüdyo Reklam Ajansı AŞ hakkında kesin mühlet kararını kaldırarak konkordato talebini reddetti. Ancak şirketin borca batık olmaması nedeniyle iflas kararı çıkmadı.

İlkem Şahin hakkında verilen geçici mühlet ise 9 ay daha uzatıldı. Duruşmaya katılmayan Şahin’in sağlık sorunlarını gerekçe gösterdiği belirtildi.