Mahkeme tüketiciyi haklı bulurken esnaf kartta banka payına tepki gösterdi: Komisyon krizi büyüyor

Yayınlanma: 09.01.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2024 - 04:00

Mahkeme, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarının da yaptığı bu uygulamayı yasadışı bularak yurttaşların ödedikleri komisyonları geri alabileceğine hükmetti. Küçük esnaf ise komisyon sorununa çözüm bekliyor.

TÜVTÜRK istasyonlarında kredi kartı ile ödeme yapan yurttaşlardan araç muayene ücretine göre değişmekle birlikte en az 50 TL alınıyordu. Tüketici Mahkemesi’nde görülen bir davada hâkim, bu durumun haksız kazanç olduğunu belirterek paranın geri ödenmesine karar verdi. Bu kararın emsal teşkil edebileceği ve ek komisyon ödeyenlerin parayı geri alabileceği belirtiliyor.

ACİL ÇÖZÜM TALEBİ

Öte yandan kredi kartlarındaki komisyon yükü küçük esnafı zorluyor. En büyük banknot olan 200 liranın bir kilo et veya peynir alamadığını hatırlatan Tekel Bayiler Dayanışma Platformu Başkanı Erol Dündar, bu durumun yurttaşı kredi karlarına mahkûm ettiğini söylüyor. Kredi kartı ile alışverişlerde esnaftan yapılan kesintilerin de yüzde 4’ü bulduğunu belirten Dündar, “Ortalama bir esnaf her ay bir kira kadar da banka komisyonu ödüyor. Bunun yanı sıra müşteriye uygulanan kesintileri de koyunca en az enflasyon kadar da banka komisyonları yurttaştan çalıyor” dedi. Bu durumu değerlendiren Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise “Bankalar Birliği ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu konuya acilen bir çözüm üretilmeli” diye konuştu.