Mahmul Tanal'dan Polonez işçilerini tehdit ettiği iddiasıyla Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Turhan hakkında suç duyurusu

Yayınlanma: 11.09.2024 - 13:09

Güncelleme: 11.09.2024 - 13:09

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları Polonez gıda fabrikası önünde eylemle haklarını arayan işçileri, "Ben sizi gözaltı yapıp adli işlem yaparsam çocuğunuz zekiyse bile işe giremez" şeklinde sözleri nedeniyle İstanbul Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan hakkında "tehdit" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Tanal, şikayet dilekçesinde; sendikalaşma sebebi ile işten çıkarılan işçilerin yapmış olduğu eylemin, adli işlem tehdidi ile engellenmesinin İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve ve işçilerin örgütlenme ve sendika kurma haklarını güvence altına alan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na aykırılık oluşturduğunu ifade etti. Tanal, vatandaşların, bir kamu görevlisi olan Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan tarafından tehdit edilerek anayasal haklarını kullanmalarına engel olunmasının hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmadığını belirten Tanal, Emniyet Müdürü tarafından işçilere karşı kullanılan sözlü ve fiziksel müdahalenin Anayasanın 10'uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğunu kaydetti.

Fikirlerin barışçıl bir şekilde ortaya konulabilmesi için toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, Anayasa’nın 34'üncü maddesinde güvence altına alındığını hatırlatan Tanal, barışçıl amaçlarla bir araya gelmiş kişilerin toplantı hakkını kullanırken kamu düzeni açısından tehlike oluşturmayan ve şiddet içermeyen davranışlarına devletin sabır ve hoşgörü göstermesinin çoğulcu demokrasinin gereği olduğunu ifade etti.

"ÇATALCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ CEZALANDIRILMALI''

Tanal, TCK'nın tehdit, şantaj, görevi kötüye kullanma ve sendikal hakları kullanılmasının engellenmesini düzenleyen 106, 107, 257 ve 118. maddeleriyle Anayasa’nın "sendika kurma hakkı" başlıklı 51'inci maddesi uyarınca Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan'ın cezalandırılmasını talep etti.

Tanal, suç duyurusu dilekçesinde; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11'inci maddesiyle toplantı yapma özgürlüğünün güvence altına alınmış olmasına rağmen Çatalca İlçe Emniyet Müdürü Ali Osman Turhan tarafından bu hakkın engellenmesi amacıyla işçilere sözlü ve fiziksel müdahalede bulunulmasının uluslararası alanda korunan ilkelere de aykırılık yarattığı ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası yükümlülükleri de ihlal ettiğini vurguladı.

Tanal, dilekçesinde, "Bir kamu görevlisinin, bireylerin anayasal haklarını kullanmalarını baskı yoluyla engellemeye çalışması, demokratik değerlerle bağdaşmamaktadır. Bu tür tehditler, demokratik bir sistemin temel taşlarından biri olan hukukun üstünlüğünü ihlal etmekte ve devletin tarafsızlığını zedelemektedir" ifadelerini kullandı.



