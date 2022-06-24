Malatya'da ekmeğe 3 ayda ikinci zam!
Malatya’da ekmekte 3 ayda ikinci zam yapılarak 3 TL olan ekmek 4 TL’ye yükseltildi.
Malatya'da 3 ayda ikinci kez ekmeğe zam yapıldı.
Girdi fiyatlarının artması üzerine 200 gramı 3 TL’den satılan ekmek 24 Haziran’dan itibaren gramaj 200’de sabit tutulup fiyat 4 TL oldu.
Maliyetlerde yaşanan artışlardan dolayı 200 gramı 2,5 TL’ye satılan ekmeğin fiyatı 21 Mart 2022 tarihinde Fırıncılar Odası tarafından 3 TL’ye çıkarılmıştı.
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