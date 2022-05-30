Malatyalı esnaf: "Kayısıyı artık kiloyla değil gramla satıyoruz"

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:59

Malatya’da nisan ayında yaşanan zira don ve dolu yağışı, kayısı üretimini olumsuz etkiledi. Rekoltenin düşük olması beklenirken, kuru kayısı fiyatlarındaki artış da sürüyor. “Dünya kayısı başkenti” olarak nitelendirilen Malatya’da gün kurusu kayısının kilosu 140, kükürtlü (sarı) kuru kayısının kilosu ise 150 TL’den satılıyor. Gün kuru kayısıda 90 TL’den başlayan fiyatlar, 140 TL’yi buluyor. Hediyelik kayısıda paket fiyatları 50 liradan başlıyor, 300 TL’ye kadar çıkıyor. Kayısı çekirdeğinin kilosu ise 95 TL’den satılıyor.

"BÖYLE GİDERSE 200 LİRAYI BULUR"

Kayısı satıcısı esnaf İbrahim Yücel, rekolte düştükçe kayısı fiyatlarında artışın olacağını belirterek, "Sarı kayısı ihracata gittiğinden dolayı fiyat 200 lirayı da görebilir. Şu anda üreticide 120 lira, eylül ya da ekim ayının sonuna doğru 150-160 lirayı görürse, perakendeciler de 200 liraya satar" dedi.

Sattıkları ürünün yerine kayısı alamadıklarını dile getiren Yücel, "Sarı kayısıyı sattığımızda yerine ürün koyamıyoruz. Bu hem bizim için hem de alan için sıkıntı oluşturuyor. Fiyat yüksek olunca satışlar da düşüyor. Önceden 20 liraya sattığımızda 10 kilogram veriyorduk, bir kazancımız oluyordu. 10 liradan alıyorduk, kar ediyorduk. Şimdi kilosu 150 lira. Vatandaşlar 100 gram, 200 gram ya da 50 liralık alıyor. Hediyelik kayısı paketleri 50 liradan başlıyor, 300 liraya kadar var. Satışlarımız yaş kayısı sezonunu da başlayacağı için durgun" diye konuştu.