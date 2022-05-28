Sinoplu çeltik üreticisi: 'Kilosu 10 lira civarında olursa, ancak kurtarır'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 13:40

Sinoplu çeltik üreticisi Erdoğan Ünal, devletin verdiği ürün destekleri ile ilgili “Bizim aldığımız para stopaj vergisine denk geldi. Bu sene çeltik 600 kilogram olursa, kilogramı da 10 lira civarında olursa bizi ancak kurtarır. Olmazsa başa baş gider" dedi.

MALİYETLER YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTTI

Sinoplu üreticiler, çeltiğin kilosunun en az 10 lira olması gerektiğini söyledi. Çiftçi Erdoğan Ünal, şöyle konuştu:

"Benim arazim toplamda 250 dönüme yakın. 1 dönümün maliyeti 3 buçuk 4 bin TL arasında. Bu sene maliyetler yüzde 100’ün üzerinde arttı. Akaryakıt, gübre tohum fiyatları yükseldi. Devletten tohum desteği, mazot gübre desteği... Ürün desteği olarak kilogramda 1 lira... Mazot desteği de 75 TL civarında. Ürün desteğinden memnun değiliz. Rakam aynı, hiç değişmedi.

ÜRÜN DESTEĞİ VERGİYE ANCAK DENK GELİYOR

Başladığından beri rakam aynı hiç değişme olmadı, ürün fiyatları yükseldiğinden dolayı stopaj vergisine anca denk geliyor. Bu ürün desteği ilk çıktığında diyelim çeltiğin fiyatı 2 liraydı. Çeltik fiyatı misal 5 lira oldu. O zaman ne oldu? Bizim aldığımız para stopaj vergisine denk geldi. Bu sene çeltik 600 kilogram olursa, kilogramı da 10 lira civarında olursa bizi anca kurtarır. Olmazsa başa baş gider. Geçen sene ki baldo tohum 10 TL’ydi. Bu sene 16 buçuk lira. Osmancık çeşitleri bu sene 13-14 TL arası. Geçen yıl 7-8 TL arasıydı. Ben 2 çeşit de aldım. Maliyetleri arttı. Çiftçinin umudu bugün olmazsa, yarın. Bu sene kazanamazsak bir dahaki seneye bakacağız. O umutla çalışmaya devam.”

“MALİYETLER ARTTI, HER ŞEYE YÜZDE 200 ZAM GELDİ”

Sinoplu çeltik ekicisi İsmail Kümeç, “Çeltik ekimine başladık. Arazileri bir sefer sürdük şimdi ikinciyi sürüyoruz. Ondan sonra ekeceğiz. Her şeye yüzde 200 zam geldi. Ekeceğimizi de zamlı satarsak sıkıntı yok. Çeltik 10 lira olursa sıkıntı yok. Geçen sene mazot 6-7 liraydı. Çeltik 4-5 liraydı” diye konuştu.