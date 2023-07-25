Mali ve sosyal haklarının belirlenmesi için görüşmeler 1 Ağustos’ta başlıyor: Emekçi ‘masa’ya hazır

Yayınlanma: 25.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 25.07.2023 - 04:00

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplusözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlıyor. Memur sendikaları görüşme öncesi taleplerini açıkladı. 2024’te yüzde 100’ün üzerinde zam isteyen sendikalar, seyyanen artışın emekliler için de geçerli olmasını, kira yardımı verilmesini ve gelir vergisinin yüzde 15’te sabitlenmesini istiyor.

Yaklaşık 3 milyon 750 bin memur ile 2 milyon 450 bin emekli olmak üzere toplam 6.2 milyon kişinin mali ve sosyal hakları için masaya Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) oturacak. Masada yer alacak üç konfederasyonun talepleri özetle şöyle:

TOPLAM YÜZDE 110

Memur Sen Sendikası iki yıllık zam talebini toplam yüzde 110 olarak açıkladı.

Maaşlarda 1650 TL artış, 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış.

Aylık 7 bin 650 TL kira yardımı. Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 TL dini bayram ikramiyesi. Eş yardımı 2 bin TL, çocuk yardımı 500 TL.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası’nın (Kamu Sen) iki yıllık zam talebi yüzde 158.4 oldu.

2024’ün tamamı için refah payı dahil kümülatif yüzde 100 artış, 2025’in tamamında ise refah payı dahil tüm maaşlara yüzde 58.4 zam.

Taleplerin karşılanması durumunda 25 bin 51 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı 2024’te 50 bin 153 liraya; 2025’te de 79 bin 442 liraya çıkarılsın.

Kirada oturan tüm kamu çalışanlarına aylık 7 bin 850 lira kira yardımı yapılsın.

EN DÜŞÜK 45 BİN TL

KESK en düşük memur maaşının ocak ayında 45 bin TL’ye çıkarılmasını istiyor.