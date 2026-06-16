Maliye Bakanlığı'ndan sıfır araç operasyonu: 15 gün içerisinde bilgi vermeyene ceza yolda

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, 2021-2024 döneminde gerçekleşen sıfır otomobil satışlarına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.

Pandemi sonrası dönemde yaşanan tedarik sorunları ve çip krizi nedeniyle bazı bayilerde ortaya çıkan ek ücret ve aksesuar uygulamalarına yönelik iddialar incelemenin temelini oluşturdu. Bu kapsamda araç satın alan vatandaşlardan bilgi ve belge talep edilmeye başlandı.

ARAÇ ÖDEMELERİ VE BELGELER İNCELENİYOR

Gönderilen yazılarda araçların hangi bedelle satın alındığı ve ödemenin hangi yöntemle yapıldığı ayrıntılı şekilde isteniyor.

Yurttaşlardan talep edilen belgeler arasında:

Banka dekontları

EFT ve havale kayıtları

Kredi kartı slipleri

Makbuzlar

Nakit ödeme yapıldıysa açıklamalar

yer alıyor.

İncelemede ayrıca araç satış bedeli dışında ek ödeme yapılıp yapılmadığı da araştırılıyor.

EK AKSESUAR VE HİZMET ÖDEMELERİ MERCEK ALTINDA

Vergi Denetim Kurulu, araç satışlarında sunulan ek aksesuar ve hizmetleri de inceleme kapsamına aldı.

Boya koruma, park sensörü, navigasyon, yan basamak, rüzgarlık ve paspas gibi ürünlere ilişkin ödemeler detaylı şekilde sorgulanıyor. Yurttaşlardan:

Aksesuarların hangi firma tarafından satıldığı

Ödemenin kime yapıldığı

Fatura düzenlenip düzenlenmediği

Ürün fiyatları ve ödeme belgeleri

gibi bilgileri paylaşmaları isteniyor.

ARAÇ TESLİMİ VE SONRADAN EKLENEN DONANIMLAR SORULUYOR

İncelemede dikkat çeken başlıklardan biri de aksesuarların araca ne zaman takıldığı oldu.

Araç tesliminde aksesuarların bulunup bulunmadığı, sonradan servislerde ekleme yapılıp yapılmadığı da denetim kapsamında sorgulanıyor.

EK GARANTİ VE SİGORTA ÖDEMELERİ DE DAHİL

Sadece aksesuarlar değil, ek garanti, sigorta ve benzeri hizmetler için yapılan ödemeler de incelemeye alındı.

Bu kapsamda yapılan tüm ek ödemelerin tarihleri ve ödeme yöntemlerine ilişkin belgeler talep ediliyor.

4 MİLYON ARAÇ SATIŞI İNCELEMEDE

Türkiye’de 2021-2024 yılları arasında yaklaşık 4 milyon sıfır araç satışı gerçekleştirildi.

Vergi Denetim Kurulu’nun yürüttüğü çalışma kapsamında bu dönemde araç satın alan çok sayıda kişiye yazı gönderildi.

15 GÜNDE YANIT VERİLECEK, CEZA UYGULANACAK

Yurttaşların kendilerine iletilen bilgi taleplerine 15 gün içinde yanıt vermesi gerekiyor.

Yanıtlar imzalı dilekçe ile birlikte kimlik fotokopisi ve iletişim bilgileri eklenerek ilgili birimlere iletilecek.

Talep edilen bilgilerin verilmemesi, eksik sunulması veya yanıltıcı beyanda bulunulması halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacağı bildirildi. İlk aşamada ceza kesilecek, tekrarında ise cezanın iki katına çıkacağı ifade edildi.