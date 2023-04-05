Maliyeci Duran Bülbül: Kaynaklar doğru kullanılmıyor

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 04:00

Maliyeci Prof. Dr. Duran Bülbül, bugüne kadar toplanan deprem vergilerinin doğru kullanılmadığını hatırlatarak “AKP milli gelir ve borçlanma kaynaklarını doğru ve verimli kullanmıyor. Deprem fonu konusunda da aynı risk söz konusu” diye konuştu.

‘375 BİN HASTANE YAPILIRDI’

AKP’nin 2002’den beri 3 trilyon dolar vergi ve kamu geliri topladığına dikkat çeken Bülbül, şunları söyledi:

“Milli geliri, borçlanma kaynaklarını, kamu gelirlerini topladığımızda 5 trilyon dolarlık bir kaynak ortaya çıkmaktadır. Bu kaynak doğru kullanılsa belki de 3 trilyon dolarlık bir vergi kapasitesi daha yaratılacaktı. Bu parayla da 250 yataklı 375 bin hastane ve 72 milyon konut yapılırdı. Şimdi ise elimizde hiçbir şey kalmadı.” “Cumhuriyet’in haberi öncülüğünde oluşan kamuoyu tepkisi sonrasında deprem vergisinin “Deprem Fonu” halini aldığını ancak fona aktarılacak para olmadığını” belirten Bülbül şu ifadeleri kullandı:

‘ÖZEL MADDE EKLENMELİ’

“Bundan sonra toplanacak paralar şartlı bağış ve deprem fonuna diye yapılmalı. Bütçe Kanunu’na bu fona aktarılacak paralar ve bağışlarla ilgili olarak eklenecek bir maddeyle bu paraların deprem dışında hiçbir yere harcanamamasının sağlanması gerek. Ayrıca deprem için toplanan paralar kurum, kuruluş ve şahıs hesaplarına değil doğrudan deprem fonu hesabına yatırılması ve belirli aralıklarla saydamlık gereği kamuoyuyla paylaşılması gerekir.”

Bülbül, bugüne kadar bu yapılsaydı fonda 740 milyar TL birikmiş para olacağını hatırlatarak “Bu parayla da 100 metrekarelik 925 bin konut yapılabilirdi” dedi.